Polémique autour du concours des avocats: le gouvernement a reçu un rapport

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement a décidé d’interagir positivement avec les recommandations et propositions formulées par le Médiateur du Royaume, suite au rapport spécial de cette Institution au sujet du débat suscité autour de l’examen d’aptitude pour l’exercice de la profession d’avocat.

Un communiqué du Département du Chef du gouvernement souligne, dimanche, que « le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu un rapport spécial du Médiateur du Royaume du Maroc au sujet du débat suscité autour de l’examen d’aptitude pour l’exercice de la profession d’avocat, lequel comprend des propositions et recommandations constituant les conclusions de la médiation menée par l’Institution du Médiateur à ce sujet ».

« Suite à ce rapport et aux consultations menées par le Chef du gouvernement notamment avec le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, il a été décidé d’interagir positivement avec les recommandations et propositions formulées par le Médiateur du Royaume, et ce en totale harmonie avec l’intérêt que le gouvernement accorde aux différentes doléances des usagers des administrations publiques reçues à travers l’Institution du Médiateur du Royaume », précise la même source.

Selon le communiqué, « ceci découle également de l’attachement du gouvernement à interagir positivement et à mettre en œuvre les recommandations émanant de l’Institution du Médiateur du Royaume, en consécration des rôles de cette institution constitutionnelle indépendante dans la défense des droits dans le cadre des rapports entre l’Administration et ses usagers, et de sa contribution à l’ancrage de la suprématie du droit et à la diffusion des principes de justice et d’équité ».

L’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc a salué, dans son rapport, l’interaction positive et responsable qui a marqué ses rencontres avec le Chef du gouvernement, le ministre de la Justice, le président et les membres du bureau de l’Association des Barreaux du Maroc, ainsi qu’avec toutes les parties concernées qui ont été auditionnées à ce sujet, note la même source.

S.L.