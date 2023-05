Vers la taxation des youtubeurs marocains ?

Le porte-parole de l’Exécutif, chargé des Relations avec le Parlement, a révélé de nouvelles données concernant la décision d’imposition, qui sera prise par le gouvernement, et dont doivent désormais s’acquitter les Marocains ayant des chaînes Youtube.

Ainsi, lors du point de presse, faisant suite au Conseil du gouvernement de ce mercredi 24 mai, Mustapha Baitas a affirmé: « Il est incontestable que chaque activité rapportant un revenu spécifique est dans l’obligation de la participation ».

Et d’assurer que le gouvernement a commencé à réfléchir sérieusement aux mesures concernant une décision d’imposition aux youtubeurs. Mustapha Baitas a également précisé: « Nous trouverons l’option appropriée en vue de la présentation de données plus précises concernant les franges ciblées et la manière idoine de l’organisation de cette opération, dans un proche avenir ».

A noter, par ailleurs, que de nombreuses voix s’étaient élevées, appelant l’Exécutif à intervenir afin de réguler les contenus des chaînes Youtube et d’obliger leurs créateurs à s’acquitter d’impôts.

L.A.