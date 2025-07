Marhaba 2025: pic des rentrées des MRE le 14 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Le 14 juillet a enregistré le pic des rentrées au Royaume des Marocains résidant à l’étranger (MRE) avec 68.976 passagers, dans le cadre de l’Opération Marhaba 2025, a indiqué, jeudi, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

La semaine dernière et celle en cours ont enregistré l’arrivée de plus de 67.000 MRE quotidiennement, a précisé Baitas lors du point de presse tenu à l’issue du Conseil du gouvernement, notant que cette hausse se poursuivra tout au long de cette semaine et la semaine suivante.

Dans le même sillage, le ministre a souligné les mesures prises en vue de garantir le succès de l’Opération Marhaba en application des Hautes Orientations Royales, faisant observer que le plan de la navigation maritime a été renforcé à travers la mobilisation de 29 navires, de 7 opérateurs maritimes et de 12 lignes entre les ports marocains et ceux d’Espagne, de France et d’Italie, pour une capacité totale de 7,3 millions de voyageurs et 2 millions de véhicules, soit une hausse de 3% par rapport à l’année précédente.

L’offre aérienne a également été renforcée pour atteindre 500.000 passagers par semaine, a-t-il ajouté, notant que des autorisations ont été octroyées à 59 compagnies aériennes pour assurer quelque 2.135 vols hebdomadaires entre les aéroports du Royaume et 141 destinations internationales.

Baitas a aussi relevé qu’il a été procédé au renforcement des infrastructures logistiques au niveau des ports et des aéroports, rappelant que 530 millions de dirhams ont été alloués au cours des dernières années au développement des infrastructures d’accueil des passagers dans les ports de Tanger Med, Nador, Al Hoceima et de Tanger ville.

En outre, le ministre a rappelé que les autorités veillent à assurer une couverture médicale tout au long des principaux axes routiers qui s’étendent sur près de 3.578 km, mettant en avant les différentes mesures déployées dans le cadre de Marhaba 2025, avec le maintien d’un dispositif de veille à tous les niveaux.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a élaboré un plan de communication en coordination avec l’ensemble des parties prenantes, tout en mobilisant les ressources humaines nécessaires à l’encadrement de cette opération durant la période estivale, a-t-il expliqué.

Le ministre a également évoqué la mise en œuvre d’un programme visant à renforcer les dispositifs d’accueil, à travers la mise en place de 26 centres dédiés, en plus d’une mobilisation importante de ressources humaines dans plusieurs secteurs, y compris les équipes médicales qui comptent près de 1.200 éléments.

Par ailleurs, Baitas est revenu sur la mobilisation des consulats marocains notamment ceux proches des zones frontalières, avec la mise en place de services de proximité avant et pendant l’opération Marhaba via l’installation de consulats mobiles dans les ports d’embarquement du 10 juin au 5 septembre et des permanences quotidiennes les jours fériés et les week-ends.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a installé des bureaux consulaires dans les ports d’embarquement, en vue d’assurer la continuité des services consulaires, administratifs et d’orientation tout au long de l’Opération, a-t-il conclu.

S.L.