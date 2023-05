Casablanca: le budget alloué à la propreté urbaine (VIDEO)

L’adjoint à la maire de Casablanca a affirmé que le budget que le Conseil de la ville alloue au secteur de la voirie et à la propreté urbaine est d’un milliard de dirhams.

Il s’agit là d’un budget très important, a précisé Moulay Ahmed Afilal, adjoint de Nabila Rmili, chargé du secteur de la propreté de la capitale économique. Dans une déclaration à Le Site info, l’adjoint à la maire a ajouté que de nombreuses réunions ont été organisées avec les présidents des arrondissements et ceux des groupes parlementaires, en vue de discuter et de débattre des problématiques concernant le secteur de la propreté.

Le responsable communal a également tenu à souligner que parmi les remarques soumises au Conseil de la ville, l’une des plus importantes concerne la collecte et le nettoiement des ordures par des agents d’entretien municipaux, trois fois par semaine, restent insuffisants et devraient l’être chaque jour que Dieu fait.

Larbi Alaoui