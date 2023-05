L’entassement des ordures dans les rues indigne les Casablancais

Plusieurs zones et quartiers de Casablanca sont jonchés d’ordures ménagères et industrielles, ainsi que d’autres déchets et détritus divers.

Et ce, malgré le travail quotidien et les efforts déployés par la société chargée de la gestion déléguée à la voirie et à la propreté urbaine de la capitale économique,

Cette situation désastreuse a fait réagir des acteurs associatifs, des internautes et, surtout, les habitants, qui ont tenu à exprimer leur colère indignée, mais également leur grande déception et leur désappointement du fait que la société précitée ne soit pas parvenue à venir à bout de ce problème d’insalubrité et à procéder à la collecte de ces entassements d’ordures, dans et à côté des bennes mises à la disposition des citoyens, particulièrement dans certaines zones de la ville.

Ainsi, des habitants des quartiers Nassim et Sidi Moumen, et aussi ceux des douars avoisinants, ont publié sur les réseaux sociaux des photos de ces amas de déchets, dénonçant par cette action la situation environnementale déplorable à laquelle la société chargée de la gestion déléguée de la voirie et de l’assainissement n’a pas réussi à mettre fin.

Et via la Toile, les citoyens ont appelé le Conseil communal de la ville à intervenir afin de prendre les mesures nécessaires et de trouver les solutions idoines pour résoudre cette importante problématique environnementale. Et de même que les citoyens ont exprimé leurs craintes de la prolifération des insectes dans ces « zones noires », alors que nous sommes à peine au début de la saison estivale.

