Kénitra: plusieurs quartiers sous les eaux (VIDEO)

La ville de Kénitra a connu de fortes précipitations, dans la matinée du jeudi 18 mai. Et les eaux de ces pluies torrentielles ont fini par inonder plusieurs quartiers, ainsi que les principales avenues de la capitale du Gharb.

De même que selon une source locale de Le Site info, ces précipitations n’ont pas non plus épargné les maisons où les eaux pluviales se sont infiltrées.

La circulation a été aussi interrompue dans presque toute la ville, à cause des réseaux d’assainissement bouchés par l’eau de pluie, a souligné la même source. Ces pluies diluviennes ont également transformé Kénitra en étangs et mares, avec tous les désagréments que cela a causé aux usagers de la route et aux citoyens, en général.

Vu cette situation, les Kénitréens ont appelé les autorités concernés à intervenir en vue de remédier aux manques qui font défaut à l’infrastructure et aux sous-œuvres de la ville et ce, afin d’éviter toute catastrophe probable à venir, à Dieu ne plaise.

