Inondations : la route Taroudant–Tata coupée à la circulation

La route nationale reliant Taroudant à Tata a été coupée à la circulation en raison des inondations qui ont touché la région.

Selon les informations recueillies par Le Site info, les fortes précipitations enregistrées ont provoqué la montée du niveau d’eau d’un oued et entraîné des crues.

Les autorités locales et les éléments de la gendarmerie royale se sont immédiatement rendus sur place pour débloquer la circulation et assurer la sécurité des citoyens.

Par ailleurs, la direction provinciale de l’Équipement et du Transport a par ailleurs appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence et à éviter de traverser l’oued pendant la période des inondations.

N.M