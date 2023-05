Les Impériales : Zone Bleue DDB raffle 5 prix

Zone Bleue DDB a une fois de plus prouvé ses compétences exceptionnelles en matière de stratégie et de créativité en remportant cinq prix “Les Étoiles” lors du prestigieux événement “Les Impériales” qui célèbre et reconnaît l’excellence des agences de communication marocaines. Ces prix témoignent de la capacité de l’agence à fournir des campagnes innovantes et efficaces qui répondent aux besoins de ses clients.

Zone Bleue DDB a toujours été un leader de l’industrie, offrant une large gamme de services comprenant le branding, le conseil en communication, le marketing digital et plus encore. L’expertise de l’agence dans ces domaines les a aidés à fournir des campagnes 360° réussies pour une gamme diversifiée de clients.

L’une des campagnes les plus primées de cette édition était “KAYN”, campagne de lancement de SoGé, fruit de la collaboration entre Société Générale et Zone Bleue DDB. Cette campagne intégrée a prouvé la capacité de l’agence à créer des messages puissants et engageants qui résonnent fortement auprès de leurs publics cibles et qui réussissent à se démarquer dans une industrie hautement concurrentielle.

En conclusion, les cinq prix “Les Étoiles” de Zone Bleue DDB sont le reflet de l’engagement de ses équipes à fournir des résultats exceptionnels et représentent un moment de fierté pour l’agence et ses clients.