Les Impériales : 9 consécrations pour inwi

L’opérateur global inwi a été la marque la plus primée de la 6e édition de l’événement « Les Impériales » dédié aux professionnels du secteur du Marketing, de la Communication et des Médias. Lors de cet événement de premier plan, inwi a remporté pas moins de 9 prix différents.

Pour la deuxième année consécutive, l’opérateur global inwi a été consacré « La Marque marocaine la plus aimée dans le royaume en 2023 ». Aussi, inwi a été couronnée de succès en remportant le prestigieux prix de « l’annonceur de l’année 2023 ». Cette reconnaissance témoigne des efforts d’innovation de inwi afin de rendre les usages accessibles à tous les Marocains aux meilleures technologies tout en soulignant l’engagement social de l’opérateur global à travers les différentes actions menées dans le cadre de l’initiative « Dir iddik ».

« Cette nouvelle consécration matérialise les efforts d’innovation de l’opérateur pour être au plus près des Marocains en leur offrant, au quotidien, le meilleur de la technologie et témoigne également de l’impact positif de son engagement social. Ce succès a été conforté également par le prix de l’annonceur de l’année ainsi que les autres distinctions décernées, lors de cet événement d’envergure, et qui illustrent les initiatives à fort impact et les actions créatives de inwi, réaffirmant ainsi son positionnement de marque innovante et citoyenne. » Déclare Nadia Rahim, directrice Marques et Communication chez inwi.

L’opérateur global a également été récompensé pour son soutien au football national : il a ainsi remporté le prix de la « Meilleure action ou stratégie de sponsoring ». Cette distinction de premier plan matérialise les efforts de inwi à accompagner les équipes nationales du ballon rond. Partenaire officiel du football marocain, l’opérateur prend en effet activement part au développement de la discipline et s’engage à hisser très haut les couleurs du Maroc lors des plus grandes compétitions nationales et internationales.

En outre, la collaboration parfaitement réussie entre inwi et Ismail Sefrioui durant la Coupe du Monde 2022 a été, quant à elle, couronnée par le « Prix de la meilleure Collaboration Marque-Influenceur ».

La campagne de don de sang d’inwi a été doublement primée en recevant le « Prix de la meilleure action contextuelle », ainsi que le « Prix de la campagne grande cause ».

Pour sa part, la marque-produit « Win by inwi » a raflé deux distinctions lors de cette grand-messe à savoir le « Prix de la meilleure expérience utilisateur » et le « Prix de la meilleure plateforme e-commerce ».

Enfin, la refonte technologique et conceptuelle du site web de inwi a valu à l’entreprise le « Prix du meilleur webdesign ».