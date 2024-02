Les Impériales 2024 : le rendez-vous incontournable de l’industrie de la communication

Rendez-vous annuel majeur, l’événement « Les Impériales » est le lieu de convergence des professionnels de l’industrie de la communication et de tous les métiers connexes à ce vaste écosystème. Vitrine du dynamisme de la créativité nationale et espace de débats et d’échange, « Les Impériales » offre chaque année l’occasion de démontrer l’aptitude de l’écosystème à formuler et à mettre en œuvre les réponses les plus pertinentes face aux défis qui l’interpellent.

« Placée sous le sceau de l’excellence et de l’innovation, et animée par un parterre d’experts nationaux et internationaux de haut niveau, cette 7ème édition examinera notamment, comment l’industrie de la communication a su s’en nourrir et en faire une force de proposition, voire un enjeu d’avenir pour son écosystème », précise Anouar Sabri, Président de l’Association Les Impériales.

LES ÉTOILES 2024 : le meilleur de la com

Temps fort et apogée de l’événement, tant attendu par les agences et les annonceurs, l’événement se clôturera par la remise des Trophées «Les Étoiles», prix qui consacre les professionnels du secteur ayant soumis leurs meilleures campagnes réalisées et diffusées en 2023, à travers une grille enrichie proposant 8 grandes catégories et 39 sous-catégories.

Sous la présidence de Gilles Masson, coprésident de l’agence Australie-GAD et président fondateur de M&CSAATCHI.GAD, le jury composé d’éminentes personnalités du secteur évaluera le cru 2023 selon 4 critères, la Stratégie, la Créativité, la Qualité d’exécution et la Performance. Et pour la seconde année consécutive, le public du Showreel sera invité à participer au Vote des professionnels, dont le résultat fera l’objet d’un Prix Les Étoiles dans la catégorie « SPÉCIALES ». Le grand public est également invité à participer au Vote du public sur le site www.lesimppériales.com

Plus de 20 ans au service de l’industrie de la Communication

Arrivé à sa 7ème édition, l’événement « Les Impériales » a montré, depuis 2003, sa capacité à accompagner les acteurs du secteur et à contribuer au développement de l’économie de l’industrie de la communication. Le programme inclus des journées d’échanges, de débats, de rencontres et de révélations exclusives, des side events, dont la traditionnelle projection « Showreel » des campagnes en lice pour les Prix « Les Étoiles », l’annonce des résultats de l’étude « Love Brand », les workshops, des hommages à des personnalités marquantes de l’année lors de la Cérémonie de remise des Trophées « Les Étoiles » qui révélera ses lauréats au cours d’une grande soirée de Gala.