DGSN: hommage posthume au policier tué à Casablanca (VIDEO)

La grande famille de la Sûreté nationale de Casablanca, à l’instar de ses collègues des autres villes du Royaume, a tenu à rendre un hommage posthume, où l’émotion et la compassion étaient si présentes, à la mémoire du défunt policier, Hicham Bourezza.

Celui-ci a été lâchement assassiné durant l’exercice de ses fonctions, le 1er mars dernier, dans la banlieue de la capitale économique. Cet hommage a coïncidé avec la date de la célébration du 67 ème anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), au Maroc. A cette occasion, un hommage a été également rendu aux membres de la famille de Feu Hicham Bourezza, parmi lesquels son père, sa veuve éplorée et inconsolable et leurs enfants. Et ce, en présence des collègues du policier assassiné, ainsi que de plusieurs responsables des services sécuritaires de Casablanca.

De même que la veuve du martyr du devoir, Hicham Bourezza, a tenu à exprimer ses vifs et sincères remerciements à la DGSN concernant cet hommage posthume rendu au regretté père de ses enfants. Tout en soulignant que ce dernier faisait partie intégrante de la grande famille de la Sûreté nationale, comme sa famille l’a été, l’est et le sera à jamais, même après son décès, a-t-elle ajouté.

Larbi Alaoui