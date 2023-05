Corniche de Casablanca: un nouveau sport séduit les jeunes (VIDEO)

La Corniche de la mosquée Hassan II, à Casablanca, accueille un sport, récemment connu au Maroc, qui semble énormément séduire la jeunesse bidaouie et a remporté auprès d’elle un succès probant.

De visu, Le Site info a pu constater ce nouvel engouement pour ce sport dont le nom est « Callisthénie », où l’on utilise son poids du corps comme résistance pour développer son physique. Il est pratiqué par une jeunesse ravie et enthousiaste, à la belle Corniche de la mosquée Hassan II de la capitale économique, fierté architecturale et monument religieux incontournable pour tous les Marocains, toutes classes sociales confondues aux quatre coins du Royaume.

Par la suite, l’un des jeunes pratiquants a bien voulu nous expliquer qu’il s’agit d’un nouveau sport, récemment arrivé au Maroc, consistant à exécuter des mouvements et des exercices physiques à l’aide de barres, peu ou prou similaires à celles des barres parallèles de gymnastique.

Notre jeune interlocuteur a a aussi souligné que la « Callisthénie » cible surtout la jeunesse et suscite de plus en plus d’intérêt et d’emballement, surtout que sa pratique n’exige point beaucoup de frais et ses avantages sont nombreux, aussi bien physiquement que psychiquement.

Larbi Alaoui