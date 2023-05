Nouvelle saison de « Lalla Laaroussa »: ce qui va changer

La nouvelle saison de « Lalla Laaroussa », de la chaîne nationale Al Aoula, s’annonce avec des surprises dont l’une des plus importances, selon des rumeurs, est la venue de la célèbre actrice Fadila Benmoussa au lieu et place de l’artiste Mohamed El Gama, pour animer l’une des séquences de l’émission de téléréalité.

Pour en savoir davantage sur les nouveautés de ce concept de l’émission de variétés à succès populaire probant, notre magazine digital « Ralia » a pris contact avec une source fiable au sein même de la société de production de « Lalla Laaroussa », qui a bel et bien confirmé que Fadila Benmoussa sera de la partie dans les épisodes de l’émission.

La même source a également tenu à souligner que l’excellente comédienne, Dounia Boutazout, rempilera cette saison encore en tant qu’animatrice et présentatrice de toutes les séquences des épisodes de la nouvelle saison de « Lalla Laaroussa ».

De même que des changements ont été décidés en ce qui concerne les présentateurs de la séquence des dictons populaires, qui sera dispatchée entre Dounia Boutazout, Kamal El Kadimi, Abdessamad Miftah El Kheir et Mohamed El Kama.

Cependant, la grande et belle surprise de la nouvelle saison est le choix de Fadila Benmoussa, chargée de la présentation de la séquence « Dictons populaires » dans tous les épisodes de la nouvelle saison de « Lalla Laaroussa ».

Notons que certains sites et pages des réseaux sociaux étaient vite allés en besogne et avaient prétendu que Dounia Boutazout serait remplacée par autre actrice comme animatrice de l’émission de téléréalité de la chaîne nationale Al Aoula. Cependant, un démenti cinglant a vite mis fin à ces allégations en assurant que Dounia Boutazout reste la maîtresse d’œuvre incontestée et incontestable de l’émission. Dont acte!

Larbi Alaoui