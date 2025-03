Plongez dans les coulisses de la série «Oulad Izza» (VIDEO)

Le site Ralia a assisté au tournage de la deuxième saison de la série « Oulad Izza », diffusée quotidiennement sur la chaîne Al Aoula durant le mois de Ramadan.

Le réalisateur Ibrahim Chkiri a rappelé que la première saison a connu un grand succès. «Nous avons ainsi décidé de tourner une seconde partie, avec les mêmes personnages qui ont été appréciés par le public. L’accent a été mis, cette fois-ci sur leur évolution psychologique», a-t-il confié.

Chkiri a également souligné que plusieurs autres célébrités feront leur apparition lors de cette deuxième saison.

De son côté, Soukaina Darabil, qui figure dans le casting de la série, a exprimé sa joie d’interpréter de nouveau le personnage de «Arbia», connu pour ses situations comiques qui ont séduit les téléspectateurs.

Sara Bouaabid, qui incarne le personnage de «Nihal», a assuré, elle, que son rôle connaîtra une évolution lors de cette saison.

Oulad Izza est une série comique qui revisite le quotidien d’une famille pas comme les autres. Izza est une veuve dévouée qui a consacré sa vie à élever ses deux fils, Ali et Mourad. Désormais, elle vit entourée de ses enfants et de leurs épouses dans sa modeste maison située dans un douar à la périphérie de la ville de El Jadida.

Ali et sa femme Arbia, pétillante et débordante de bonne humeur, apportent chaleur et rires au foyer. De l’autre côté, Mourad, tout juste revenu d’Italie avec sa femme Nihal, tente tant bien que mal de retrouver ses repères dans la vie de village… Et ce n’est pas toujours facile quand les traditions locales se mêlent aux souvenirs de la dolce vita.

Ajoutez à cela des voisins envahissants, des visiteurs imprévus, et des histoires de famille qui resurgissent à tout moment, et vous obtenez un cocktail explosif de situations cocasses et de dialogues piquants. Chacun a son mot à dire et chaque épisode promet une bonne dose de délires.

Plongez dans le quotidien de cette famille attachante où traditions et modernité s’entrelacent pour offrir un mélange de rires, de drames et de leçons de vie.

Les acteurs phares du programme sont de retour pour cette nouvelle saison, notamment la grande Dounia Boutazout, la talentueuse Soukaina Darabil, ainsi que Fattah El Gherbaoui et Ahmed Chergui.

H.M.