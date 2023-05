Les Impériales 2023 : riche programme pour la 6e édition

Cinq journées d’échanges, de débats, de rencontres et de révélations exclusives, des side-events, une expo anniversaire et une cérémonie de remise des Trophées qui révélera ses lauréats au cours d’une grande soirée de Gala. Les Impériales 2023 promettent une édition placée sous le sceau de l’excellence et de l’innovation.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la 6e édition de l’évènement Les Impériales, qui aura lieu du 8 au 12 mai prochain au Carré d’Or de Casablanca, avec pour thématique inspirante « Breaking boundaries, a matter of mindset », promet de grandes révélations, depuis les interventions exclusives d’un parterre d’intervenants prestigieux, la révélation des résultats des études « Love Brand » et « Digital Behavior », et le dévoilement des lauréats des Trophées Les Étoiles.

Une édition qui sort des sentiers battus

Animée par des experts nationaux et internationaux de haut niveau, la 6e édition de l’évènement Les Impériales célébrera l’innovation, la créativité et l’audace, notamment à travers la question du dépassement des limites qui nous empêchent de réaliser pleinement notre potentiel de développement.

L’ensemble de l’écosystème marocain du Marketing, de la Communication, des Médias et du Digital, agences et annonceurs réunis, seront invités à débattre sur ce thème mettant en valeur le Maroc comme un véritable « land of brand », promettant une réflexion profonde et pertinente sur les limites qui restreignent tout développement, qu’elles soient physiques, techniques ou mentales, et sur les stratégies audacieuses et innovantes qui nous portent à repousser les barrières de la créativité et de l’innovation.

Lors de cette édition, les intervenants exploreront les marques qui ont réussi au Maroc ou à s’exporter avec succès, dans divers secteurs. Ils évoqueront également l’adaptation des marques à la révolution technologique, marquée par l’intelligence artificielle, ainsi que les nouvelles tendances des secteurs des médias, du commerce et de la distribution.

« Les intervenants examineront les efforts des entreprises marocaines pour dépasser les limites et envisager de nouvelles possibilités pour bâtir un Maroc gagnant, en termes de croissance économique, d’innovation technologique et de développement durable. Ils mettront également l’accent sur les enjeux de l’entrepreneuriat au Maroc et les différentes méthodes de financement pour soutenir la croissance des entreprises. Ils aborderont les avantages de la résilience en entreprise et les défis qui doivent être relevés pour renforcer l’image de marque de notre pays sur la scène internationale. En somme, nous prévoyons une 6e édition qui célébrera l’innovation, la créativité et l’audace, et surtout la « breaking boundaries », souligne Anouar Sabri, Président de l’Association Les Impériales.

Les pris « Les Étoiles » s’enrichissent de 8 catégories

Comme chaque année, les prix « Les Étoiles » célébreront les marques et les agences ayant fait preuve de créativité et d’efficacité, à travers leurs campagnes ayant été diffusées du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente (2022). Entièrement revisitée par le Comité Éthique 2023, la liste des Étoiles s’enrichit avec de nouvelles catégories, notamment l’engagement des marques et le secteur de l’évènementiel. Au total, 8 catégories et 49 sous-catégories offrent cette année aux souscripteurs plus d’opportunité de concourir aux Trophées les plus prestigieux du secteur.

Autre innovation de cette édition, le Comité d’Éthique 2023 a procédé à l’élaboration d’une grille de notation au pourcentage pour l’octroi des Étoiles, selon quatre critères de sélection essentiellement axés sur la Qualité de la Stratégie, le Niveau de Créativité, la Qualité et la Performance.

Enfin, la Soirée de Gala, qui vient clôturer l’évènement, remettra une série d’Hommages ainsi que les prix Casablanca Lights remis à des personnalités ou action marquantes de l’année, en collaboration avec le comité d’organisation du Casablanca Conférence.