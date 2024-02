Les Impériales 2024 : engager les marques pour soutenir des causes nationales (VIDEO)

Lors de la 7ème édition des Impériales à Casablanca, Kenza Bouziri, directrice Communication Corporate & RSE Inwi, a souligné que 80% des consommateurs préfèrent que les marques s’engagent dans des causes nationales. Cette affirmation a été faite lors du panel sur le rôle des marques dans le soutien des causes nationales, auquel a également participé Kwame Senou, Executive Director – THOP.

Les intervenants ont discuté de l’importance du rôle des marques dans la promotion de campagnes de santé publique, de lutte contre l’inflation et de soutien aux sinistrés du séisme, ainsi que de leur engagement continu pour soutenir la dynamique économique, politique et sportive du Royaume. De plus, la génération Z exige désormais que les marques auxquelles elle s’identifie soient socialement et environnementalement engagées, ce qui incite de plus en plus d’entreprises à orienter leur communication vers leurs initiatives sociétales, communautaires et environnementales.