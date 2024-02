Les Impériales 2024 : plongée au cœur de l’identité marocaine (VIDEO)

La 7ème édition des Impériales a démarré, le 13 février, à Casablanca, en présence de nombreuses personnalités, experts nationaux et internationaux. Cette première journée a été honorée de la présence de Nabila Rmili, Maire de Casablanca, Mohamed Ghayat, Président du Groupe Parlementaire RNI et Fouad Arif, Directeur Général de la MAP.

Deux premiers panels ont ouvert les débats sur la thématique centrale de cette édition, à savoir la « Moroccan ID », pour répondre notamment à la question « Ckoun hna ? ».

La séance plénière a été inaugurée par le président de l’Association Les Impériales, Anouar Sabri, qui a donné le ton des débats autour de la thématique de cette édition. « Nous poussons la réflexion, a-t-il déclaré, sur les différentes interactions et composantes de la Moroccan ID face à des changements de paradigme énormes que ça soit d’ordre social ou technologique. L’image de marque du Maroc émerge des interactions au quotidien, de la diversité culturelle et de l’ouverture volontaire et compréhensive– institutionnelle et populaire – aux influences extérieures. Cette dynamique contribue à forger un ADN fort embrassant une dualité captivante entre nos racines profondes ancrées dans notre capital culturel, et une réalité en perpétuelle évolution façonnée par des évolutions politiques, sociales et économiques dynamiques ».

Les Impériales 2024 poursuivront deux journées de panels et de débats, les mercredi 14 et jeudi 15 février, déclinant la thématique générale à travers de nombreux axes.