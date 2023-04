Un dangereux cambrioleur interpellé à Tétouan (DGSN)

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade antigang relevant de la préfecture de police de Tétouan ont procédé, jeudi soir, en coordination avec leurs homologues à Tanger et sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’interpellation d’un individu aux antécédents judiciaires âgé de 35 ans pour implication présumée dans une affaire de vol par effraction.

Les éléments de l’enquête révèlent l’implication du mis en cause dans des opérations de vol par bris et utilisation de fausses clés dans des maisons à Tétouan, qu’il aurait délestées d’effets personnels, de bijoux et de matériel électronique, a indiqué une source sécuritaire.

Les recherches et investigations intenses menées sur le terrain ont permis d’identifier le suspect et de l’interpeller lors d’une opération sécuritaire à Tanger, a précisé la même source, notant que les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de plusieurs télévisions, téléphones et tablettes électroniques, ainsi que des bijoux et montres qui seraient le butin de ces activités criminelles, outre de fausses clés et outils qu’il aurait utilisés pour casser des verrous.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les recherches et investigations se poursuivent dans le but d’appréhender toute personne qui serait impliquée dans ces actes criminels, a conclu la source.

S.L.