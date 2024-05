Achraf Hakimi vers le Real Madrid ?

Les bonnes prestations d’Achraf Hakimi ont tapé dans l’œil du Real Madrid qui met le Lion de l’Atlas sur la liste des joueurs que le club souhaite recruter.

Selon le journal AS, le Real est conscient que Hakimi serait le meilleur remplaçant de Dani Carjaval qui n’est plus à son meilleur niveau. «Les dirigeants du club espagnol s’intéressent au défenseur marocain pour son jeune âge, sa grande expérience en Europe, son talent et ses bonnes relations avec certains cadres de l’équipe dont Kylian Mbappé», indique le journal espagnol.

Toutefois, le Real Madrid ne compte pas faire une proposition à Achraf Hakimi pour un éventuel transfert cet été. Le club est même prêt à attendre juin 2026, date à laquelle le contrat du défenseur prendra fin, afin de s’attacher ses services gratuitement.

H.M.