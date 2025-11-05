Nouvelle levée de fonds pour Chari, soutenue par le fonds égyptien DisrupTech

La startup marocaine Chari, spécialisée dans le commerce électronique B2B et soutenue par Y Combinator, vient de lever un montant non communiqué auprès du fonds égyptien DisrupTech Ventures, dans le cadre de l’extension de son tour de table de série A.

En octobre dernier, Chari avait déjà bouclé un premier tour de table de 12 millions de dollars, mené par SPE Capital et Orange Ventures, avec la participation de Verod-Kepple, Plug and Play, Global Founders Capital, Endeavour Catalyst et plusieurs investisseurs régionaux. L’entrée de DisrupTech vient compléter cette levée et apporte au passage son expertise fintech au conseil d’administration de la jeune startup.

Cet investissement marque la première opération de DisrupTech au Maroc et seulement la deuxième en Afrique subsaharienne après son soutien à la fintech nigériane Winich Farms. Il témoigne de l’intérêt croissant du fonds basé au Caire pour les startups africaines qui digitalisent le commerce de détail informel et renforcent les infrastructures fintech afin d’élargir l’accès aux services financiers.

Pour Chari, ce nouvel apport de capital et ce partenariat stratégique doivent accélérer sa transition d’une plateforme logistique e-commerce vers une solution de « banking-as-a-service » (BaaS), permettant aux petits commerçants de proposer des paiements numériques et d’autres services financiers à leurs clients.

Fondée en 2020 par le couple d’entrepreneurs Ismael et Sophia Belkhayat, Chari permet aux commerces de proximité de commander directement leurs produits auprès des distributeurs. Déjà présente au Maroc, en Tunisie et en Côte d’Ivoire, l’entreprise revendique plus de 20.000 détaillants partenaires.

Détentrice d’une licence d’établissement de paiement délivrée par Bank Al-Maghrib, Chari développe également une application mobile qui aide les petits commerçants à gérer les paiements, accéder au crédit et effectuer des transactions. Son ambition : transformer le commerce informel marocain en un réseau de points d’accès aux services financiers pour les populations non bancarisées.

« Chari redéfinit la manière dont les services financiers sont distribués au niveau local », explique Mohamed Okasha, associé gérant de DisrupTech Ventures. « En transformant les petits commerces en relais financiers, Chari pose les fondations d’une infrastructure fintech inclusive et durable au Maroc. »

De son côté, Ismael Belkhayat, PDG de Chari, estime que ce partenariat renforcera les ambitions fintech de la startup : « Ensemble, nous construisons les infrastructures nécessaires pour numériser le commerce de détail informel en Afrique francophone et intégrer les services financiers dans le quotidien des commerçants. »

Avec cette opération, le total des fonds levés par Chari atteint environ 17 millions de dollars, faisant d’elle l’une des startups marocaines les mieux financées. L’entreprise prévoit désormais d’ouvrir son infrastructure financière à des acteurs tiers, consolidant ainsi sa position de futur leader régional de la fintech.