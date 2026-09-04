Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de vendredi :
Plus fortes hausses :
– Wafa Assurance (+9,44% à 5.450 DH)
– Balima (+5,82% à 200 DH)
– Sanlam Maroc (+4,53% à 3.000 DH)
– Ciments du Maroc (+3,24% à 1.750 DH)
– Jet Contractors (+3,21% à 2.059 DH)
Plus fortes baisses :
– Sothema (-9,81% à 340 DH)
– Disway (-8,37% à 701 DH)
– Société des Boissons du Maroc (-5,65% à 2.005 DH)
– Fenie Brossette (-4,55% à 375,1 DH)
– Rebab Company (-3,3% à 95 DH)
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