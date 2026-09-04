Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 septembre 2026 - 16:26
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de vendredi :

Plus fortes hausses :

– Wafa Assurance (+9,44% à 5.450 DH)

– Balima (+5,82% à 200 DH)

– Sanlam Maroc (+4,53% à 3.000 DH)

– Ciments du Maroc (+3,24% à 1.750 DH)

– Jet Contractors (+3,21% à 2.059 DH)

Plus fortes baisses :

– Sothema (-9,81% à 340 DH)

– Disway (-8,37% à 701 DH)

– Société des Boissons du Maroc (-5,65% à 2.005 DH)

– Fenie Brossette (-4,55% à 375,1 DH)

– Rebab Company (-3,3% à 95 DH)

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 septembre 2026 - 16:26
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