La Bourse de Casablanca gagne du terrain à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a gagné du terrain, jeudi à la clôture, son indice principal, le MASI, progressant de 1,04% à 18.710,31 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 1,06% à 1.352,72 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est apprécié de 1,24% à 1.392,35 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a augmenté de 0,34% à 1.800,73 pts.