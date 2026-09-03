Mi-séance : la Bourse de Casablanca évolue dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca évoluait dans le vert, jeudi à la mi-séance, son indice principal, le MASI, progressant de 0,69% à 18.644,7 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant les meilleures notations ESG selon Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 0,92% à 1.387,89 pts, tandis que le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,65% à 1.347,15 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait, quant à lui, de 0,09% à 1.796,14 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses étaient réalisées par IB Maroc.com (+2,52% à 61 DH), CMGP Group (+2,2% à 316 DH), Med Paper (+2,04% à 25 DH), Auto Hall (+1,91% à 68,99 DH) et Managem (+1,75% à 1.740 DH).

A l’inverse, Zellidja S.A (-5% à 303,05 DH), Sothema (-3,4% à 366,6 DH), Involys (-2,8% à 128,3 DH), SNEP (-2,54% à 341,1 DH) et S.M Monétique (-1,83% à 530 DH) accusaient les plus fortes baisses.