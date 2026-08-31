Economie
Devises vs Dirham : les cours du lundi 31 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 31 août.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2204 – 11,8778 1 DOLLAR U.S.A. 8,81 – 10,2386
1 DOLLAR CANADIEN 6,3404 – 7,3686 1 LIVRE STERLING 11,934 – 13,87
1 LIVRE GIBRALTAR 11,934 – 13,87 1 FRANC SUISSE 10,906 – 12,674
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3464 – 2,727 1 DINAR KOWEITIEN 28,507 – 33,129
1 DIRHAM E.A.U. 2,3985 – 2,7875 1 RIYAL QATARI 2,4168 – 2,8088
1 DINAR BAHREINI 23,368 – 27,158 100 YENS JAPONAIS 5,5204 – 6,4156
1 RIYAL OMANI 22,883 – 26,593.