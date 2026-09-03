La Bourse de Casablanca débute en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,65% à 18.638,52 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,42% à 1.344,15 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 1,02% à 1.389,27 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,57% à 1.804,8 pts.

Aux valeurs individuelles, CMGP Group (+3,17% à 319 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+2,93% à 1.544 DH), SMI (+2,57% à 6.780 DH), IB Maroc.com (+2,52% à 61 DH) et Managem (+2,51% à 1.753 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Zellidja S.A (-5% à 303,05 DH), S.M Monétique (-1,83% à 530 DH), Label Vie (-1,18% à 4.200 DH), Colorado (-0,87% à 79,6 DH) et Cartier Saada (-0,84% à 23,5 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,34%.