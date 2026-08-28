Economie

Cours des devises du vendredi 28 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)28 août 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 28 août.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2344 – 11,894

1 DOLLAR U.S.A. 8,7902 – 10,2156

1 DOLLAR CANADIEN 6,3444 – 7,3732

1 LIVRE STERLING 11,939 – 13,875

1 LIVRE GIBRALTAR 11,939 – 13,875

1 FRANC SUISSE 10,917 – 12,687

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3412 – 2,7208

1 DINAR KOWEITIEN 28,461 – 33,077

1 DIRHAM E.A.U. 2,3932 – 2,7812

1 RIYAL QATARI 2,4112 – 2,8022

1 DINAR BAHREINI 23,316 – 27,098

100 YENS JAPONAIS 5,5122 – 6,406

1 RIYAL OMANI 22,832 – 26,534.

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