La Bourse de Casablanca termine en territoire positif ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire positif mercredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,73% à 18.992,4 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a augmenté de 0,62% à 1.365,9 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 0,96% à 1.413,27 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a, pour sa part, avancé de 0,12% à 1.806,93 pts.

S.L.