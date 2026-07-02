La Bourse de Casablanca démarre en territoire positif ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,34% à 18.182,3 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,05% à 1.334,2 pts, tandis que le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 1,17% à 1.301,57 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, reculait de 0,09% à 1.827,48 pts.

Aux valeurs individuelles, Managem (+4,9% à 13.700 DH), Stroc Industrie (+4,13% à 187,95 DH), CMGP Group (+3,58% à 347 DH), Med Paper (+2,96% à 25,74 DH) et Minière Touissit (+2,68% à 4.677 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Afric Industries (-5,62% à 319 DH), Lesieur Cristal (-5,36% à 350,15 DH), Sothema (-5,31% à 346 DH), Delta Holding (-2,82% à 58,5 DH) et Mutandis (-2,52% à 232 DH).

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,53%.

S.L