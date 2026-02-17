One Retail, filiale de H&S group, annonce l’acquisition de la franchise Flormar au Maroc

One Retail, filiale de H&S Group, annonce un projet d’acquisition de 100 % de B5 COSMETICS, détenteur exclusif de la franchise Flormar au Maroc. Cette opération constitue une étape majeure dans la stratégie de croissance de One Retail et s’inscrit pleinement dans la dynamique de build-up engagée par le Groupe.

One Retail ambitionne de bâtir un portefeuille d’enseignes leaders positionnées sur des segments à forte valeur ajoutée, en s’appuyant sur une expertise éprouvée en structuration, développement et pilotage de réseaux retail.

Flormar : une marque de référence sur le marché marocain de la beauté accessible

Présente au Maroc depuis 2012, Flormar s’est imposée comme un acteur incontournable de la beauté accessible. La marque s’appuie sur un réseau de plus de 50 points de vente répartis dans 19 villes, combinant succursales et franchises, et bénéficie d’une notoriété solide auprès des consommateurs marocains. Portée par un positionnement qualité-prix attractif et une offre complète alliant maquillage et soins, Flormar évolue sur un marché en forte mutation, stimulé par l’urbanisation, l’évolution des habitudes de consommation et l’essor du digital.

Accélération stratégique et structuration d’un pôle Beauté

À travers cette acquisition, One Retail entend accompagner Flormar dans une nouvelle phase de développement, en mobilisant ses expertises en expansion de réseaux, excellence opérationnelle et transformation digitale.

Les principaux leviers de création de valeur identifiés sont :

l’accélération du déploiement national du réseau ;

le renforcement de la stratégie omnicanale et du e-commerce ;

l’optimisation logistique et l’intégration de la supply chain ;

l’amélioration continue de l’expérience client.

Cette intégration permettra également de générer des synergies transversales avec les autres enseignes du portefeuille One Retail, notamment en matière de digitalisation, de marketing et de performance opérationnelle.

Entrée de la famille Benabdallah au capital de One Retail

Dans le cadre de cette opération, la famille Benabdallah rejoint l’actionnariat de One Retail à travers un swap d’actions.

Omar et Ali Benabdallah déclarent :« Ce rapprochement ouvre une nouvelle étape dans le développement de Flormar au Maroc. L’adossement à One Retail, et plus largement à H&S Group, nous permettra d’accélérer la croissance du réseau et d’élever encore davantage l’expérience client, tout en préservant l’ADN de la marque. »

Hicham Kitane, CEO de One Retail a ajouté : «À travers cette acquisition, nous renforçons significativement notre modèle de build-up dans le retail. D’ici fin 2026, nous constituerons un pôle retail solide et rentable, composé de 7 entreprises, 300 magasins et 1 000 collaborateurs, représentant un chiffre d’affaires d’un milliard.»

Une gouvernance renforcée et structurée par pôles

One Retail s’appuie sur une organisation structurée autour de cinq pôles stratégiques :

Retail Restauration

Retail Beauté

Retail Textile

Retail Bricolage

Retail Alimentation

Cette organisation est pilotée par le Président Moncef Belkhayat et le CEO de pôle Hicham Kitane, et s’appuie sur une gouvernance renforcée intégrant quatre Vice-Présidents : Majid Benjelloun, Omar & Ali Benabdallah, et Sghir Boughrine qui rejoignent le Conseil d’administration en tant que Board Members. À noter que Ghita Benabdallah est nommée CEO de Flormar.

Lors de cette transaction, One Retail a été accompagné par : les cabinets Filali Kadiri, Fintrust Capital et Deloitte Associés et Flormar par les cabinets : Maleh Law Firm et We Advise.

Cette opération est soumise à l’autorisation du Conseil de la Concurrence.

A propos de One Retail :

One Retail est la plateforme retail de H&S Group dédiée au développement et à l’exploitation d’enseignes de commerce de proximité au Maroc. Elle fédère un portefeuille de marques opérant dans plusieurs segments stratégiques, structurée autour de cinq pôles stratégiques : Retail Restauration, Retail Beauté, Retail Textile, Retail Bricolage, Retail Alimentation

S’appuyant sur un modèle intégré combinant retail physique, e-commerce et franchise, One Retail poursuit une stratégie de croissance ambitieuse fondée sur des acquisitions ciblées, des partenariats structurants et la digitalisation des parcours clients.

A propos de B5 Cosmetics et Flormar :

Fondée dans les années 1950, Flormar est une marque internationale de cosmétiques présente dans plus de 70 pays. Positionnée sur le segment de la beauté accessible, elle propose une offre complète de maquillage et de soin reconnue pour la diversité de ses gammes, la qualité de ses formules et son excellent rapport qualité-prix. Au Maroc, la marque est exploitée par B5 Cosmetics depuis 2012 et compte plus de 50 points de vente répartis à travers le Royaume.