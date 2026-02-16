La Bourse de Casablanca termine sa séance en territoire positif ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en territoire positif lundi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 1,37% à 18.827,6 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 1,78% à 1.457,09 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 1,22% à 1.271,52 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a avancé de 1,15% à 1.890,93 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 0,56% à 17.201,28 pts et 0,66% à 15.915,66 pts.

S.L