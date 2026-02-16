La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine lundi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,23% à 18.616,75 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,56% à 1.439,68 pts et le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, affichait une hausse de 0,05% à 1.256,86 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 0,42% à 1.877,17 pts.

Aux valeurs individuelles, Bank of Africa (+0,94% à 214 DH), Med Paper (+0,75% à 26,7 DH), Aradei Capital (+0,45% à 443 DH), CMGP Group (+0,23% à 385,9 DH) et TGCC (+0,12% à 846 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Cartier Saada (-3,31% à 31,22 DH), Cash Plus (-1,66% à 290,1 DH), Risma (-1,38% à 355 DH), Auto Hall (-0,54% à 90,51 DH) et CTM (-0,11% à 873 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,39%.

S.L.