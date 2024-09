Audi Maroc : les nouvelles A1, Q7 et Q8 hybrides débarquent en force

Avec l’évolution rapide des technologies automobiles, Audi ne cesse de repousser les limites du confort, de l’innovation et de l’efficacité. Cette année, la marque allemande met en avant trois nouveaux modèles pour le marché marocain : l’Audi A1 Sportback, le Q7 hybride rechargeable et le Q8 hybride rechargeable. Ces véhicules, chacun dans leur catégorie, témoignent de l’engagement d’Audi à proposer des solutions haut de gamme adaptées aux besoins modernes de mobilité.

Audi A1 Sportback : La Citadine Premium Réinventée

Après cinq ans d’absence, l’Audi A1 fait son grand retour au Maroc avec un design résolument sportif et des technologies avancées. Ce modèle compact allie élégance et praticité pour répondre aux exigences des trajets urbains tout en offrant des performances remarquables sur les longues distances. Son style dynamique se reflète dans des détails esthétiques comme la calandre Single Frame et les phares LED, qui renforcent sa présence sur la route.

À l’intérieur, l’A1 Sportback se distingue par une interface utilisateur entièrement numérique, avec un écran de 10,25 pouces et des fonctionnalités telles que l’Apple CarPlay, Android Auto et le Virtual Cockpit. De plus, les systèmes de sécurité et de confort, tels que le système Start-Stop de dernière génération, témoignent de l’efficacité et de la durabilité de ce modèle. Disponible à partir de 356.000 MAD, l’Audi A1 est le choix idéal pour ceux qui recherchent une citadine à la fois sophistiquée et performante.

Audi Q7 Hybride Rechargeable : Le SUV Familial à la Pointe de la Technologie

Le nouveau Q7 hybride rechargeable combine le meilleur de deux mondes : un moteur thermique performant et une motorisation électrique efficace. Ce modèle offre une autonomie tout électrique de près de 89 kilomètres en zone urbaine, grâce à une batterie lithium-ion améliorée. Le moteur essence six cylindres, associé à un moteur électrique compact, délivre une puissance combinée de 394 chevaux, assurant une conduite souple et réactive.

Le design extérieur a également été retravaillé, avec des phares HD Matrix LED et des feux arrière OLED, offrant une personnalisation de l’éclairage pour une signature visuelle unique. À l’intérieur, le Q7 offre une habitabilité généreuse et un confort optimal grâce à une suspension pneumatique adaptative. Avec un prix de départ fixé à 1.200.000 MAD, ce modèle s’impose comme un choix incontournable pour les familles recherchant un véhicule spacieux et respectueux de l’environnement.

Audi Q8 Hybride Rechargeable : L’Élégance et la Sportivité Réunies

L’Audi Q8, le SUV coupé phare de la gamme, revient avec une version hybride rechargeable, alliant esthétique et performances. Son design revisité, avec des lignes dynamiques et une silhouette profilée, en fait l’un des modèles les plus élégants de la marque. Sous le capot, un moteur V6 essence, couplé à un moteur électrique, offre une puissance combinée de 462 chevaux, pour une expérience de conduite fluide et puissante.

Ce modèle se distingue également par ses technologies avancées, avec des phares Audi Matrix LED et des feux arrière OLED digitalisés, permettant une personnalisation des signatures lumineuses. Avec une autonomie en tout électrique pouvant atteindre 89 kilomètres en zone urbaine, le Q8 hybride rechargeable s’adresse aux conducteurs à la recherche d’un véhicule performant et respectueux de l’environnement. Son prix démarre à 1.280.000 MAD.