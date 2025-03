Découvrez l’expérience Vorsprung durch Technik avec le tout nouveau Audi Q6 e-tron

L’Audi Q6 e-tron* est le premier modèle basé sur la Plateforme Premium Electric (PPE) et donc la nouvelle référence de « Vorsprung durch Technik » (l’avance par la technologie).

Par ses caractéristiques, le SUV 100% électrique incarne la prochaine étape de la transformation de l’entreprise vers une mobilité électrique haut de gamme. Le modèle se caractérise non seulement par des performances de conduite et de charge impressionnantes, mais aussi par une efficacité accrue et une grande autonomie. L’Audi Q6 e-tron* incarne le style typique des SUV Audi avec un langage de conception e-tron encore plus raffiné. La nouvelle philosophie du design à l’intérieur et les technologies pionnières qui font leur apparition sur le nouveau modèle ouvrent le prochain chapitre de la mobilité électrique pour la marque aux quatre anneaux et font de « Vorsprung durch Technik » une expérience tangible au quotidien. Avec la gamme Audi Q6 e-tron, la mobilité électrique sort pour la première fois de l’usine d’Ingolstadt.

La plateforme PPE, développée en collaboration avec Porsche, ainsi que l’architecture électronique E3, sont des étapes importantes dans l’extension de la gamme mondiale des modèles électriques d’Audi. Ils marquent le début d’un renforcement complet et d’un rajeunissement du portefeuille de modèles. L’Audi Q6 e-tron* soutient la promesse d’Audi d’offrir des véhicules électriques dans tous les segments clés d’ici 2027. « Construit sur la nouvelle plateforme PPE, l’Audi Q6 e-tron* représente le prochain bond technologique dans la mobilité électrique haut de gamme pour nos clients », a déclaré Gernot Döllner, PDG d’AUDI AG, lors de la première mondiale à l’usine principale d’Ingolstadt.

« La plateforme PPE montre comment nous mettons en commun notre expertise au sein du groupe Volkswagen et rendons ainsi la mobilité électrique évolutive. Grâce à la PPE, nous sommes en mesure de lancer des modèles à fort volume avec des normes techniques élevées dans différents segments et d’électrifier davantage notre portefeuille », a ajouté le PDG d’Audi. La flexibilité de la plateforme PPE contribue à donner à ces futurs modèles leur caractère propre et l’ADN typique d’Audi, malgré des fondations technologiques communes. L’Audi Q6 e-tron* pose des jalons en termes d’autonomie et incarne le style typique des SUV Audi avec un langage de design e-tron encore plus raffiné. Grâce à la nouvelle architecture électronique E3, la gamme de modèles Q6 e-tron représente la pointe technologique du portefeuille Audi.

Autonomie et performances de charge impressionnantes

Des moteurs électriques puissants, compacts et évolutifs, ainsi qu’une nouvelle batterie lithium-ion composée de douze modules et de 180 cellules prismatiques d’une capacité brute totale de 100 kWh (94,9 nette) garantissent une autonomie allant jusqu’à 641 km (en cycle WLTP). Le nouveau Audi Q6 e-tron d’une puissance de 285 kW (consommation combinée en kWh/100 km: 17,0-19,4 (WLTP) ; émissions combinées de CO2 en g/km: 0) établit ainsi des normes en termes de performances, d’autonomie, de recharge, de dynamique de conduite et de design. Le Q6 e-tron quattro accélère de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes (consommation combinée en kWh/100 km : 17,0-19,4 (WLTP) ; émissions combinées de CO2 en g/km : 0). La vitesse maximale du véhicule est de 210 km/h.

Grâce à la technologie 800 volts et à une capacité de charge maximale de 270 kW de série, des arrêts de charge courts sont possibles avec l’Audi Q6 e-tron*. Jusqu’à 255 km peuvent être rechargés en seulement dix minutes à une station de charge appropriée (High Power Charging, HPC). L’état de charge (SoC) passe de 10 à 80 % en 21 minutes environ. Équipé de la fonction Plug & Charge, le véhicule se connecte lui-même aux stations de recharge compatibles dès que le câble de recharge est branché et commence le processus de recharge. La recharge est également entièrement automatique. Si une station de recharge fonctionne avec la technologie 400 volts, l’Audi Q6 e-tron* peut, pour la première fois, autoriser la recharge. La batterie de 800 volts est automatiquement divisée en deux batteries de même tension, qui peuvent alors être chargées en parallèle avec une puissance maximale de 150 kW. En fonction de l’état de charge, les deux moitiés de la batterie sont d’abord égalisées, puis chargées simultanément.

Design typique d’un SUV: l’extérieur

L’Audi Q6 e-tron* se positionne dans le segment des véhicules de taille moyenne haut de gamme et, avec une longueur de 4 771 millimètres, une largeur de 1939 millimètres (rétroviseurs compris), et une hauteur de 1685 millimètres le SUV offre un maximum d’espace, de confort et de fonctionnalité pour une utilisation quotidienne. L’empattement de 2 899 millimètres offre beaucoup d’espace pour les jambes à l’arrière. Avec ces dimensions, l’Audi Q6 e-tron* offre suffisamment d’espace pour cinq passagers et leurs bagages et présente une excellente habitabilité. Audi répond ainsi aux exigences des clients en matière de SUV.

L’Audi Q6 e-tron* présente des proportions parfaites grâce à la plateforme PPE. Le rapport entre un empattement long et des porte-à-faux très courts constitue la base de l’ensemble puissant et dynamique que l’on retrouve à l’extérieur des modèles Q d’Audi. L’Audi Q6 e-tron incarne le langage de conception spécifique à la gamme e-tron qui a été perfectionnée.

Son look remarquable de SUV lui confère une allure impressionnante et sportive. Sur la carrosserie de la voiture, les formes douces sont en interaction constante avec les lignes plus anguleuses, ce qui donne du dynamisme aux ombres, même à l’arrêt. L’avant droit se caractérise par une calandre Singleframe entièrement fermée et un masque en argent sélénite ou en noir brillant, qui entoure le Singleframe de forme tridimensionnelle et les prises d’air latérales. Les feux diurnes numériques positionnés en hauteur confèrent à l’Audi Q6 e-tron une apparence très distinctive et indépendante.

La carrosserie est légèrement effilée vers l’arrière et les montants D légèrement inclinés se fondent élégamment dans les flancs musclés de la carrosserie. L’ouverture entre le montant D et le toit donne au véhicule une apparence plus dynamique et fait paraître l’habitacle plus étiré et plus long. Une ligne proéminente allant des feux arrière aux portes arrière souligne la partie supérieure des » blisters quattro » – ces contours de la carrosserie sur lesquels s’appuient les piliers D légèrement inclinés. Les blisters sont un élément essentiel de l’ADN du design d’Audi. Audi appelle ce principe essentiel du design « rendre la technologie visible ». L’arrière dynamiquement resserré crée un mélange d’élégance sportive et de puissance masculine. L’architecture arrière nette et large, avec sa bande lumineuse continue, confère à l’Audi Q6 e-tron quattro* la clarté et l’aplomb typiques d’Audi.

Première mondiale pour la technologie d’éclairage

Avec l’Audi Q6 e-tron*, Audi n’ouvre pas seulement un nouveau chapitre dans la mobilité électrique, mais aussi dans une partie importante de l’ADN d’Audi : la technologie d’éclairage. Avec la première signature lumineuse numérique active au monde, le SUV électrique ouvre une nouvelle ère caractérisée par un design et une esthétique propres à Audi.

Un module logiciel dans l’un des cinq ordinateurs du domaine de l’Audi Q6 e-tron* rend possible cette forme de signature lumineuse. Dans le cas des feux arrière OLED numériques de deuxième génération, les six panneaux OLED avec un total de 360 segments génèrent une nouvelle image toutes les dix millisecondes à l’aide d’un algorithme spécialement développé. Grâce à la symbiose parfaite entre le design de l’éclairage et la nouvelle technologie, la lumière dans la nouvelle Audi Q6 e-tron semble plus vivante et plus intelligente que jamais. La signature lumineuse numérique active ouvre également la voie à l’avenir de la technologie d’éclairage d’Audi.

À l’avant, la signature lumineuse numérique active est créée par l’interaction de l’algorithme avec douze segments qui s’allument et s’éteignent. À l’arrière, tous les segments OLED numériques sont utilisés à cette fin. Les segments lumineux individuels interagissent de manière à ce que l’intensité lumineuse totale de la signature lumineuse ne varie pas.

Avec la deuxième génération de feux arrière OLED numériques, l’Audi Q6 e-tron* franchit une nouvelle étape en matière de design d’éclairage, de fonctionnalité et donc de sécurité routière. La deuxième génération de la technologie OLED numérique innovante ne se contente pas de façonner l’apparence, elle élargit également l’éventail des fonctions. Cette technologie, qui fait ses débuts dans l’Audi Q6 e-tron*, établit également de nouvelles normes en termes de personnalisation : Avec un total de huit signatures lumineuses numériques dans les feux diurnes redessinés des phares Matrix LED et dans les feux arrière OLED numériques 2.0, les clients peuvent personnaliser leur Audi Q6 e-tron* d’une manière totalement nouvelle.

Pour la première fois, les feux arrière OLED numériques peuvent communiquer avec l’environnement immédiat de manière ciblée (Car-to-X). Audi a également porté les fonctions de sécurité à un niveau supérieur. Le système de détection de proximité, déjà connu sur d’autres modèles Audi, a été étendu au Nouveau Audi Q6 e-tron pour inclure la lumière de communication. Elle prévient les autres usagers de la route en cas d’accident ou de panne. En plus des graphiques habituels des feux arrière, le feu de communication affiche une signature statique spécifique avec des symboles d’avertissement intégrés dans le feu arrière OLED numérique lors de situations de conduite ou de circulation critiques.

Une nouvelle philosophie du design se lance dans la production de série avec l’Audi Q6 e-tron*

L’intérieur de l’Audi Q6 e-tron* est plus que jamais orienté vers les besoins du client. Le design tridimensionnel et très contrasté de l’intérieur place délibérément des éléments au premier plan ou à l’arrière-plan, créant ainsi une architecture spatiale adaptée aux occupants en termes de design et d’ergonomie. L’écran panoramique Audi MMI et l’écran passager MMI forment une scène numérique visuellement claire. L’intérieur met l’accent sur une ambiance conviviale. Le « soft wrap » (enveloppement doux) s’étend des portes à la console centrale en passant par l’ensemble du cockpit, créant ainsi une sensation d’espace homogène et enveloppant. Les mêmes couleurs et les mêmes matériaux de haute qualité, dont certains sont recyclés, se retrouvent dans les sièges. Les matériaux utilisés ont été sélectionnés d’un point de vue fonctionnel tout en assurant une différenciation claire entre les différentes zones de l’habitacle. Les zones axées sur le confort sont conçues avec des surfaces généreuses et des matériaux souples. En revanche, les zones de commande conçues avec précision en noir brillant de haute qualité soulignent la clarté de l’interaction avec le véhicule.

Grâce à la nouvelle PPE, qui a été développée spécifiquement pour la mobilité électrique, le véhicule offre une généreuse sensation d’espace et d’habitabilité, ainsi qu’un haut niveau de praticité au quotidien. L’intérieur offre de nombreux espaces de rangement et compartiments. Le confort accru du siège central à l’arrière est typique d’une voiture électrique sans tunnel central. Le coffre offre un espace de rangement de 526 litres. Si la banquette arrière est rabattue, l’espace de rangement passe à 1 529 litres. Les sièges arrière peuvent être rabattus séparément (40:20:40). Un espace de rangement supplémentaire de 64 litres est disponible dans le coffre avant, sous le capot, un endroit pratique pour ranger les petits sacs de voyage, par exemple ou bien encore les câbles de recharge.

Scène numérique : un nouveau concept d’affichage et de commande

La gamme de modèles Audi Q6 e-tron dispose d’un intérieur entièrement connecté et numérique basé sur la nouvelle architecture électronique. Composé de l’écran panoramique Audi MMI et de l’écran passager MMI, le « Digital Stage » (scène numérique) est un élément clé de l’intérieur. Les écrans clairement regroupés sont parfaitement intégrés au concept de design et donnent à l’intérieur une impression d’espace généreux et aéré. L’écran panoramique Audi MMI, fin et autonome, est doté d’un design incurvé et de la technologie OLED. Il se compose de l’Audi virtual cockpit de 11,9 pouces et de l’écran tactile MMI de 14,5 pouces. La zone du conducteur est conçue comme une courbe et l’écran, avec sa forme concave, est orienté vers le conducteur. Les contours de l’écran incurvé rappellent également le « singleframe » typique d’Audi. L’éclairage d’ambiance donne l’impression que l’écran incurvé flotte dans la nuit et crée une ambiance appropriée. Pour les passagers avant en particulier, Audi complète la scène numérique avec l’écran MMI de 10,9 pouces pour le passager avant avec Active Privacy Mode, qui l’empêche de distraire le conducteur lorsqu’il est en mouvement. Cela permet au passager avant de diffuser des films/vidéos, d’aider à la navigation ou même de trouver une station de recharge.

Avec l’affichage tête haute à réalité augmentée en option, autre élément central de la scène numérique, Audi fait un grand pas en avant en matière de technologie d’affichage. Il reflète un grand plan image incliné à travers le pare-brise en direction du conducteur et affiche des informations pertinentes telles que la vitesse, les panneaux de signalisation, les symboles d’assistance et de navigation. Ce plan image est incliné vers l’avant pour renforcer l’impression de réalité augmentée. Le point focal de l’œil humain se déplace avec lui. Ce processus et la distance virtuelle de l’image donnent l’impression que les éléments affichés flottent jusqu’à 200 mètres de distance. Le contenu virtuel est ainsi parfaitement intégré à la réalité. L’information peut être comprise rapidement sans irriter ou distraire la personne qui conduit.

Le champ de vision de la fonction de réalité augmentée correspond à une diagonale d’environ 88 pouces depuis la position du conducteur.

L’assistant vocal auto-apprenant d’Audi, l’Audi Assistant, peut être utilisé pour contrôler de nombreuses fonctions du véhicule. L’assistant numérique avec le soutien de l’IA (intelligence artificielle) est entièrement intégré au véhicule et, pour la première fois, s’affiche sous la forme d’un avatar sur l’écran tactile central du MMI et sur l’affichage tête haute en réalité augmentée. Le nouvel assistant vocal comprend plus de 800 commandes vocales. L’assistant vocal fournit une assistance dans trois catégories : suggestions proactives (les informations contextuelles sont utilisées pour suggérer de manière proactive des fonctions à activer selon ces données), routines intelligentes (reconnaît automatiquement les séquences de fonctionnement récurrentes, telles que l’utilisation de la climatisation du siège à partir de certaines températures extérieures) et listes intelligentes (telles que les listes d’appels). Les commandes vocales sont également affichées à l’écran (principe « voir ce que l’on dit »). L’assistant apprend constamment du comportement de l’utilisateur et soutient ainsi le conducteur.

Infodivertissement: intégrer le monde numérique des clients

Le nouveau système d’infodivertissement utilise pour la première fois Android Automotive OS comme système d’exploitation.

Le cœur du système audio Bang & Olufsen Premium est un amplificateur très efficace. Il alimente 16 haut-parleurs d’une puissance de 705 watts. Quatre d’entre eux sont intégrés dans les appui-têtes des sièges avant, ce qui permet pour la première fois de créer des zones sonores dans une Audi. L’éclairage d’interaction dynamique (IAL) offre une variété de fonctions de communication et soutient ainsi l’interaction de la voiture avec ses occupants. Il couvre l’intérieur et le cockpit sous la forme d’un large arc. La dotation de série de la gamme Audi Q6 e-tron comprend également le planificateur d’itinéraires e-tron amélioré.

Dynamique de conduite réglée avec précision grâce à une nouvelle direction et distribution de couple

La plupart des systèmes et des composants du châssis ont été développés récemment. L’accélération et la décélération supérieures et facilement contrôlables dans toutes les situations de conduite sont typiques d’Audi. Il existe une philosophie de réglage précisément définie en ce qui concerne le châssis. Les systèmes de contrôle de la suspension sont coordonnés avec précision. La dynamique de conduite de l’Audi Q6 e-tron* est considérablement influencée par l’essieu avant partiellement redessiné. Pour la première fois sur un modèle Audi, les bras de commande sont placés devant les bras de suspension. Il en résulte surtout des avantages pour le positionnement de la batterie haute tension. Les composants nouvellement développés permettent d’améliorer les propriétés cinématiques. La crémaillère de direction est désormais fixée à un sous-châssis. La cinématique affinée de l’essieu permet d’améliorer sensiblement la dynamique de conduite. Le nouvel essieu avant améliore également le comportement de la direction. Le véhicule semble ainsi nettement plus agile.

La répartition du couple vers l’arrière, dans le cadre d’un système de transmission intégrale hautement variable, améliore également les caractéristiques de conduite dynamique de l’Audi Q6 e-tron*. Les dimensions différentes des moteurs électriques sur les essieux arrière et avant permettent une répartition du couple vers l’arrière, même à pleine charge. Pour la première fois sur un modèle Audi, les pneus arrière de l’Audi Q6 e-tron* sont plus larges que les pneus avant pour tenir compte de la répartition du poids à l’arrière – pour encore plus d’adhérence et de dynamique de conduite.

Toujours prêts à aider: les systèmes d’aides à la conduite

En ce qui concerne les systèmes d’aide à la conduite de la Nouvelle Audi Q6 e-tron*, Audi propose une large gamme de fonctions qui améliorent considérablement la conduite quotidienne et la sécurité routière pour tous les usagers de la route.

L’aide au stationnement arrière, le régulateur de vitesse, l’alerte de franchissement de ligne, l’aide à l’efficience, l’assistance active à l’avant et un système d’alerte de distraction et de somnolence font tous partie de l’équipement de série dès le lancement.

L’assistant de conduite adaptatif plus est une nouveauté pour l’Audi Q6 e-tron*. Il aide non seulement à l’accélération, au maintien de la vitesse, au respect des distances et au guidage sur la voie, mais il utilise également des données cartographiques haute résolution et des données provenant d’autres véhicules agrégées dans le réseau pour améliorer l’expérience de conduite de l’Audi Q6 e-tron*. Le SUV utilise les capteurs radar, la caméra avant et les capteurs à ultrasons pour un guidage facile. Le véhicule utilise les informations collectées pour créer un itinéraire virtuel et le suit de manière fiable et aussi confortable que possible sur toute la plage de vitesse et dans les embouteillages.

Durable et flexible: production de l’Audi Q6 e-tron

La gamme Audi Q6 e-tron, première gamme de modèles entièrement électriques produite à l’usine d’Ingolstadt, représente l’engagement d’Audi en faveur du développement durable, de la production au produit final. La société réaménage progressivement tous ses sites de production pour la fabrication de modèles entièrement électriques au lieu d’en construire de nouveaux. Conformément à la décision précoce d’abandonner progressivement le moteur à combustion, Audi a également encouragé de manière intensive la transition de ses employés et a formé la main-d’œuvre pour les secteurs d’avenir, par exemple dans la nouvelle usine d’assemblage de batteries d’Ingolstadt. La marque aux quatre anneaux renforce ainsi l’intégration verticale et apporte des compétences importantes sur les sites. Parallèlement, Audi crée de nouvelles opportunités d’emplois.

Afin de produire la gamme Audi Q6 e-tron de manière durable et efficace, Audi utilise des structures et systèmes existants. La marque intègre parfaitement la gamme du modèle dans les lignes d’assemblage existantes, telles que l’atelier de carrosserie de la PPE. Les carrosseries des modèles PPE sont produites à l’usine d’Ingolstadt dans un bâtiment d’environ 148 000 mètres carrés. Les éléments de carrosserie de la gamme Audi Q6 e-tron sont fabriqués par 328 employés par roulement et 1 150 robots, avec un degré d’automatisation de 87 %.

Tarifs :

Finition Performance : 808 000 DHS

Finition S-Line : 914 000 DHS

Finition S-Edition quattro : 1 021 000 DHS