Sécurité alimentaire: l’AIEA et le Groupe OCP lancent un partenariat

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et le Groupe OCP, leader mondial des solutions de nutrition des plantes, ont lancé un partenariat stratégique de cinq ans visant à accélérer l’innovation scientifique au service d’une agriculture durable et de systèmes alimentaires résilients.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de l’initiative Atoms4Food menée conjointement par la FAO et l’AIEA.

Dans ce cadre, l’AIEA et le Groupe OCP mettront en place un projet de recherche coordonnée (CRP) appliquant des techniques nucléaires et isotopiques afin d’améliorer l’efficacité des engrais, d’enrichir la qualité nutritionnelle des cultures et de renforcer la durabilité des systèmes alimentaires. Ce partenariat stratégique est conçu pour apporter des bénéfices concrets sur le terrain aux agriculteurs, en particulier dans les régions confrontées à d’importants défis de sécurité alimentaire.

« Ce partenariat avec OCP représente une avancée importante dans la manière dont une collaboration stratégique peut amplifier l’impact de notre initiative Atoms4Food », a déclaré le Directeur Général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi. « L’engagement significatif du Groupe OCP et son expertise de terrain, combinés au savoir-faire unique de l’AIEA en matière de techniques nucléaires, permettront de transformer la science de pointe en solutions concrètes pour les agriculteurs. Ensemble, nous produirons les données probantes et les outils nécessaires pour utiliser les engrais plus efficacement, cultiver des produits plus nutritifs et renforcer des systèmes alimentaires résilients face au climat, en

particulier dans les régions qui en ont le plus besoin. »

Les travaux de recherche porteront sur l’optimisation de la gestion des principaux macronutriments tels que l’azote et le phosphore, ainsi que des micronutriments essentiels, notamment le zinc, le fer et le sélénium. Grâce aux techniques isotopiques, le projet produira des données robustes pour soutenir les « 4R » de la gestion raisonnée des nutriments – la bonne source, la bonne dose, au bon moment et au bon emplacement – offrant ainsi aux agriculteurs des recommandations pratiques, preuves à l’appui.

« Cette collaboration constitue une étape stratégique majeure pour le Groupe OCP et un progrès important dans notre mission de renforcement de la sécurité alimentaire mondiale », a déclaré Meriem El Asraoui, Chief Global Affairs Officer. « En conjuguant l’expertise de classe mondiale de l’AIEA avec l’expérience approfondie du Groupe OCP et ses innovations en nutrition des plantes et des sols, nous produirons des connaissances à fort impact, soutiendrons les chercheurs et les agriculteurs sur le terrain, et ferons progresser des pratiques agricoles favorisant de meilleurs rendements, une nutrition améliorée et une gestion environnementale durable sur le long terme. »

Bénéfices pour les États membres de l’AIEA

Ce partenariat produira des données de haute qualité destinées à éclairer les politiques publiques, orienter l’innovation en matière d’engrais et soutenir la transition vers une agriculture positive pour le climat et la nature. Il renforcera également la coopération scientifique entre l’Afrique, l’AIEA et les réseaux de recherche internationaux, aidant les pays à adopter des pratiques exemplaires de gestion des nutriments qui améliorent la santé des sols et les rendements agricoles à grande échelle, contribuant ainsi directement à la sécurité alimentaire mondiale