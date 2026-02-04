Audi Maroc annonce sa New Era, entre innovation, design et engagement culturel

Audi Maroc inaugure une New Era qui marque une évolution stratégique majeure de la marque sur le marché marocain. Plus qu’un repositionnement, cette nouvelle phase traduit une vision claire : celle d’une marque résolument tournée vers l’avenir, capable de conjuguer excellence technologique, design contemporain et engagement culturel, tout en restant fidèle à son ADN.

Cette nouvelle dynamique s’incarne notamment à travers le nouvel Audi Q3, modèle emblématique de cette transformation. Avec son design affirmé, ses technologies de pointe et son approche repensée de l’expérience de conduite, le Q3 illustre la volonté d’Audi de proposer une mobilité premium plus intuitive, plus expressive et en phase avec les attentes d’une génération exigeante et connectée. Il devient ainsi l’un des visages les plus visibles de cette New Era, où innovation et émotion avancent de concert.

Au-delà du produit, Audi Maroc affirme une posture de marque plus culturelle, plus conversationnelle, attentive à son environnement et à son époque. Une ambition qui se traduit par des partenariats choisis, porteurs de sens et d’influence.

Le nouvel Audi Q3 : la technologie au service d’une expérience intuitive.

Pensé comme un concentré d’innovations, le nouvel Audi Q3 incarne pleinement la philosophie New Era by Audi. Il redéfinit les standards du SUV compact premium à travers une expérience digitale immersive, une signature lumineuse inédite et des aides à la conduite de dernière génération.

Doté d’une Digital Stage de série, le Q3 associe un écran tactile MMI de 12,8 pouces, un Virtual Cockpit Plus de 11,9 pouces et un affichage tête haute. Son nouveau design UI/UX offre une lecture plus claire, une navigation intuitive et un accès direct aux fonctions essentielles, pour une interaction fluide et sécurisée.

La connectivité est renforcée par un compartiment smartphone avec recharge sans fil rapide 15 W et refroidissement actif, ainsi que par la commande vocale intelligente “Hey Audi”, capable de comprendre le langage naturel et de s’adapter aux habitudes du conducteur.

Côté design, le Q3 se distingue par une signature lumineuse inédite dans le segment, intégrant feux arrière numériques OLED personnalisables, phares Digital Matrix LED et anneaux Audi illuminés à l’arrière, renforçant l’identité visuelle et la sécurité.

Enfin, le nouvel Audi Q3 embarque des systèmes d’aide à la conduite avancés, tels que le régulateur de vitesse adaptatif, le Lane Assist, l’assistant de freinage d’urgence et le stationnement assisté avec fonction Trained Parking, pour une conduite plus fluide, plus sereine et plus intuitive au quotidien.

Audi Maroc x 1-54 : une affinité naturelle entre innovation et création contemporaine

Pour la troisième année consécutive, Audi Maroc renouvelle son partenariat avec la 1-54 contemporary African Art Fair, rendez-vous international incontournable de l’art contemporain africain à Marrakech. En tant que partenaire officiel et fournisseur exclusif de solutions de mobilité,

Audi promet une expérience premium et fluide pour les invités, tout en mettant en scène ses derniers modèles, dont le Q3, aux abords du fair.

Cette présence continue permet de créer un dialogue naturel entre design automobile et création artistique, renforçant la visibilité de la marque dans un contexte culturel exigeant et international.

Plus qu’un dispositif de marque, cette collaboration illustre une convergence de valeurs : innovation, précision, performance et capacité à anticiper les formes de demain.

À travers 1-54, Audi Maroc consolide son ancrage dans les sphères culturelles et créatives, tout en affirmant son rôle d’acteur engagé dans le rayonnement de la scène artistique contemporaine.

Fondation Montresso : soutenir la création sur le temps long

Dans la continuité de son engagement culturel, Audi Maroc poursuit pour la troisième année consécutive sa collaboration avec la Fondation Montresso, autour d’un soutien ciblé et structurant : le programme IN-Discipline, dédié à la recherche artistique contemporaine et à la circulation des récits entre territoires.

À l’occasion de la 1-54 Contemporary African Art Fair, Audi accompagne plus spécifiquement IN-Discipline Brésil, un programme qui articule temps de résidence, recherche curatoriale et exposition, et qui met en lumière des artistes engagés dans une lecture contemporaine des héritages africains et de leurs diasporas. Pour cette nouvelle édition, la Fondation Montresso, en partenariat avec Audi, présente les travaux de biarritzzz, Cássio Markowski et Mônica Ventura, sous le commissariat d’Oswaldo Carvalho, au sein de l’Espace d’art Montresso à Marrakech.

À travers ce soutien, Audi Maroc ne se positionne pas comme simple mécène, mais comme partenaire d’un processus de création : accompagner des artistes sur la durée, soutenir des formats exigeants de recherche et d’exposition, et contribuer à des projets où l’art devient un espace de réflexion, de transmission et de dialogue contemporain.

Ce partenariat avec la Fondation Montresso traduit une vision partagée : celle d’une création qui se construit dans le temps, au croisement des disciplines, des cultures et des imaginaires, une approche en résonance directe avec la philosophie d’Audi, où innovation, précision et sens avancent de concert.

Une nouvelle ère, incarnée et assumée

Avec cette New Era, Audi Maroc affirme une stratégie de marque cohérente et lisible : un positionnement premium qui ne se limite plus à la performance automobile, mais qui intègre pleinement la culture, le design et l’expérience. Portée par des modèles comme le Q3 et par des partenariats culturels structurants, cette vision traduit une ambition claire : construire une marque durable, désirable et profondément ancrée dans son époque.