La Bourse de Casablanca termine en baisse ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse mardi, son indice principal, le MASI, lâchant 0,45% à 18.439,79 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,74% à 1.430,13 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 0,28% à 1.246,94 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 0,23% à 1.841,76 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des pertes respectives de 0,51% à 17.101,58 pts et 0,48% à 15.723,65 pts.

S.L.