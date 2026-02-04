La Bourse de Casablanca débute sur une note positive ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré sur une note positive mercredi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,67% à 18.563,06 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,61% à 1.438,79 pts et le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 1,22% à 1.262,2 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,42% à 1.849,53 pts.

La veille, le MASI avait clôturé sur un repli de 0,45%.

S.L.