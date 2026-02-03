Dar Bouazza: Anfa Realties met sur le marché une offre foncière dédiée aux équipements et activités de services

Anfa Realties annonce la mise à la vente de lots de terrains destinés à accueillir des équipements d’intérêt général public ou privé (EPIG) ainsi que des activités de services, au sein de la commune de Dar Bouazza. Cette démarche vise à accompagner l’évolution du territoire en favorisant l’implantation d’infrastructures utiles au quotidien, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, du commerce et du bien-être.

Dar Bouazza connaît une dynamique démographique marquée. La commune compte plus de 200 000 résidents, dont 24 % de jeunes de moins de 15 ans, et s’inscrit dans une trajectoire de développement portée par des projets de mise à niveau urbaine, d’équipement et d’infrastructure. Dans ce contexte, l’offre proposée par Anfa Realties répond à un objectif clair : contribuer à structurer une offre de services de proximité, en lien avec les besoins d’une population en croissance et en transformation.

Les lots concernés sont situés à Dar Bouazza et s’inscrivent dans des cadres réglementaires définis.

Une première catégorie porte sur des lots destinés à des commerces et services, situés en zone D2S, avec des superficies comprises entre 400 et 450 m². La constructibilité y est autorisée en rez-de-chaussée + 1 étage, avec sous-sol possible. L’accessibilité est assurée principalement par la route d’Azemmour, voie de 60 mètres de largeur. Selon les emplacements, la desserte est complétée par une voie de 30 mètres de largeur, perpendiculaire à la route d’Azemmour.

Une seconde composante concerne un terrain destiné à une clinique, classé dans la catégorie EPIG. D’une superficie de 1 677 m², le terrain est situé à Dar Bouazza, à proximité de la corniche, en deuxième ligne par rapport à la mer, sur une voie de 30 mètres de largeur. La réglementation applicable est de type BT2S1, avec une hauteur autorisée en R+2 et sous-sol. La surface constructible est d’environ 3 000 m², avec un cadre urbain précisant notamment une emprise maximale au sol de 35 %, un COS de 1,1 et une hauteur maximale autorisée de 11,50 m, ainsi que des reculs réglementaires.

Dans le même registre, un foncier est identifié pour un groupe scolaire, sur une surface de 2 476 m², avec une constructibilité envisagée en R+1 et sous-sol. L’accessibilité est prévue via une voie publique de 30 mètres et une voie de 16 mètres, afin de faciliter la desserte.

Enfin, un actif bâti est présenté comme une possibilité d’implantation pour une salle de fitness ou un centre de bien-être, avec une surface construite de 808 m², dans un environnement résidentiel.

Pour toute information complémentaire ou pour manifester un intérêt concernant cette offre foncière, Anfa Realties invite les opérateurs et porteurs de projets à prendre contact avec ses équipes, mobilisées pour accompagner chaque initiative dans les meilleures conditions au 0522 25 04 04.