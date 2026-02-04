Aéroport Rabat-Salé: belle hausse du trafic des passagers en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

L’aéroport de Rabat-Salé a enregistré en 2025 une hausse de 25,69% du trafic des passagers par rapport à 2024, selon l’Office National des Aéroports (ONDA).

Cette plateforme aéroportuaire a accueilli durant l’année écoulée quelque 2.169.189 passagers contre 1.725.812 voyageurs en 2024, précise l’ONDA dans son bilan du trafic aérien au titre de l’année 2025.

Pour le seul mois de décembre 2025, l’aéroport de Rabat-Salé a enregistré une progression de 16,34%, avec 199.613 passagers contre 171.573 voyageurs durant le même mois une année auparavant.

Concernant les mouvements aéroportuaires durant l’année 2025, cette infrastructure aéroportuaire a enregistré une hausse de 25,66%, soit un total de 15.334 mouvements contre 12.203 mouvements en 2024.

Durant le seul mois de décembre dernier, cet aéroport a enregistré une hausse de 19,55% des mouvements aéroportuaires, soit 1.437 mouvements contre 1.202 mouvements durant le même mois de 2024.

Selon l’ONDA, les aéroports du Maroc ont enregistré en 2025, un trafic de 36,3 millions de passagers, soit une progression de 11% par rapport à une année auparavant.

S.L.