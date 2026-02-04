SMEIA clôture l’exercice 2025 avec une performance record pour Jaguar Land Rover au Maroc

SMEIA, importateur exclusif des marques Jaguar et Land Rover au Maroc, annonce la clôture de l’exercice 2025 sur des résultats commerciaux en nette progression. Cette performance reflète la solidité du positionnement des marques, la pertinence de la stratégie déployée et la confiance renouvelée des clients du marché premium.

Land Rover, des modèles iconiques qui redéfinissent les standards du luxe tout-terrain

Les ventes Land Rover ont dépassé les 1200 unités en 2025. Une performance exceptionnelle portée par les modèles phares de la gamme, à savoir le Range Rover, le Range Rover Sport et le Range Rover Evoque.

Ainsi, le Range Rover Sport confirme sa position de numéro 1 de son segment. Bestseller des ventes Land Rover, ce modèle a réalisé à lui seul 499 unités, soit 40% des ventes Land Rover. Disponible en version diesel et hybride rechargeable, le Range Rover Sport incarne le luxe sportif par excellence.

Le Range Rover, référence aujourd’hui du luxe et du raffinement, domine son segment avec un record de ventes de 349 unités, soit la meilleure performance réalisée depuis l’introduction de la première génération Range Rover au Maroc.

Enfin, le Range Rover Evoque, icône du design et de l’élégance, continue de susciter un fort intérêt auprès de la cible.

L’année 2025 a également été caractérisée par le lancement de plusieurs nouveautés, dont le Defender Octa et le Defender Trophy Edition, summums de la performance et de la durabilité. Ces éditions limitées ont été révélées à l’occasion de la première participation du Defender au Rallye Dakar.

Jaguar, une croissance soutenue par l’édition limitée Jaguar « F-PACE 90th anniversary »

La Jaguar F-PACE incarne 90 ans d’excellence en design, de performance et d’innovation audacieuse.

Disponible en motorisation diesel avec une dotation d’équipements des plus complètes, cette série, dotée d’un avantage client de 180 000 dirhams, a significativement contribué à la progression de la marque. 166 unités F-PACE ont été écoulées en 2025, soit une progression significative de +103% par rapport à 2024.

2026, des perspectives favorables

L’année 2025 a confirmé l’engouement croissant pour les motorisations hybrides rechargeables (PHEV), illustrant la transition vers l’électrification des gammes.

L’année 2026 marquera un tournant majeur pour la gamme Range Rover, principalement axée sur l’électrification de ses modèles emblématiques et une personnalisation accrue du luxe.

Ainsi, le premier modèle Range Rover 100 % électrique de la marque sera révélé au T4 2026. Il utilisera une architecture 800 volts pour une recharge ultra-rapide et promet des performances comparables aux versions V8 actuelles. Suivra, quelques mois plus tard, le Range Rover Sport.

