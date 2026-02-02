La Bourse de Casablanca termine sa séance en territoire négatif ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire négatif lundi, son indice principal, le MASI, abandonnant 0,77% à 18.524,06 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,18% à 1.440,76 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 1,25% à 1.250,49 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a diminué de 1,25% à 1.837,56 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 1,02% à 17.165,19 pts et 0,96% à 15.773,66 pts.

S.L.