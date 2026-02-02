La Bourse de Casablanca entame ses échanges en baisse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse lundi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,31% à 18.609,83 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,15% à 1.441,14 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, abandonnait 0,05% à 1.265,60 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice reflétant la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,12% à 1.863,09 pts.

Aux valeurs individuelles, Stroc Industrie (-4,12% à 228,20 DH), Société des Boissons du Maroc (-3,98% à 2.122 DH), Involys (-3,75% à 177 DH), Crédit du Maroc (-2,69% à 1.012 DH) et TGCC (-2,42% à 844,10 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’inverse, Bank of Africa (+4,34% à 213,90 DH), Cartier Saada (+3,09% à 32,99 DH), Addoha (+2,73% à 32 DH), Disty Technologies (+1,83% à 334 DH) et BCP (+1,60% à 279,50 DH) réalisaient les meilleures performances.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,52%.

S.L.