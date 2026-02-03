La Bourse de Casablanca ouvre sa séance en bonne mine ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine mardi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,23% à 18.567,08 points (pts).

Le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, gagnait 0,53% à 1.257,16 pts, tandis que le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,09% à 1.439,50 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, avançait de 0,49% à 1.846,66 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,77%.

S.L.