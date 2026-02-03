Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 3 février
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 3 février 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2911 – 11,9599
1 DOLLAR U.S.A. 8,7094 – 10,1218
1 DOLLAR CANADIEN 6,3764 – 7,4104
1 LIVRE STERLING 11,922 – 13,856
1 LIVRE GIBRALTAR 11,922 – 13,856
1 FRANC SUISSE 11,201 – 13,017
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3225 – 2,6991
1 DINAR KOWEITIEN 28,356 – 32,954
1 DIRHAM E.A.U. 2,3712 – 2,7558
1 RIYAL QATARI 2,3894 – 2,7768
1 DINAR BAHREINI 23,102 – 26,848
100 YENS JAPONAIS 5,6027 – 6,5113
1 RIYAL OMANI 22,622 – 26,29
S.L.