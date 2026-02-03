Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 3 février

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 février 2026 - 10:37
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 3 février 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2911 – 11,9599

1 DOLLAR U.S.A. 8,7094 – 10,1218

1 DOLLAR CANADIEN 6,3764 – 7,4104

1 LIVRE STERLING 11,922 – 13,856

1 LIVRE GIBRALTAR 11,922 – 13,856

1 FRANC SUISSE 11,201 – 13,017

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3225 – 2,6991

1 DINAR KOWEITIEN 28,356 – 32,954

1 DIRHAM E.A.U. 2,3712 – 2,7558

1 RIYAL QATARI 2,3894 – 2,7768

1 DINAR BAHREINI 23,102 – 26,848

100 YENS JAPONAIS 5,6027 – 6,5113

1 RIYAL OMANI 22,622 – 26,29

S.L.



