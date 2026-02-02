Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 2 février
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 2 février 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3053 – 11,9765
1 DOLLAR U.S.A. 8,6899 – 10,0991
1 DOLLAR CANADIEN 6,3658 – 7,398
1 LIVRE STERLING 11,894 – 13,822
1 LIVRE GIBRALTAR 11,894 – 13,822
1 FRANC SUISSE 11,239 – 13,061
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3169 – 2,6927
1 DINAR KOWEITIEN 28,297 – 32,885
1 DIRHAM E.A.U. 2,3659 – 2,7495
1 RIYAL QATARI 2,3839 – 2,7705
1 DINAR BAHREINI 23,05 – 26,788
100 YENS JAPONAIS 5,6122 – 6,5222
1 RIYAL OMANI 22,571 – 26,231
