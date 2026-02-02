Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 2 février

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 février 2026 - 10:05
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 2 février 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,3053 – 11,9765

1 DOLLAR U.S.A. 8,6899 – 10,0991

1 DOLLAR CANADIEN 6,3658 – 7,398

1 LIVRE STERLING 11,894 – 13,822

1 LIVRE GIBRALTAR 11,894 – 13,822

1 FRANC SUISSE 11,239 – 13,061

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3169 – 2,6927

1 DINAR KOWEITIEN 28,297 – 32,885

1 DIRHAM E.A.U. 2,3659 – 2,7495

1 RIYAL QATARI 2,3839 – 2,7705

1 DINAR BAHREINI 23,05 – 26,788

100 YENS JAPONAIS 5,6122 – 6,5222

1 RIYAL OMANI 22,571 – 26,231

