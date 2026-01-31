Tourisme : 138 MMDH de recettes en devises en 2025, un record historique

Par LeSiteinfo avec MAP

Le secteur du tourisme marocain a enregistré une performance exceptionnelle en 2025, avec des recettes en devises qui ont atteint à fin décembre 138 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 21% par rapport à 2024, indique le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Ce niveau inédit est d’autant plus significatif qu’il dépasse largement, dès 2025, l’objectif de 120 MMDH fixé par la feuille de route du tourisme à l’horizon 2026, confirmant ainsi le changement d’échelle engagé par la destination Maroc, fait savoir le ministère dans un communiqué.

Cette dynamique témoigne de l’attractivité croissante du Royaume sur les marchés internationaux. Elle s’appuie sur un record historique de 20 millions de visiteurs en 2025 et sur la diversification de l’offre touristique à l’échelle nationale.

Parallèlement, le tourisme national confirme son rôle structurant dans l’économie du secteur, avec des dépenses estimées à 48 MMDH en 2025, témoignant de la forte contribution des Marocains à la dynamique touristique.

Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a déclaré : « Ce record confirme que le tourisme au Maroc ne se développe pas uniquement en volume, mais génère de plus en plus de valeur. Notre ambition est de faire du tourisme un moteur de développement territorial et un levier durable de création d’emplois ».