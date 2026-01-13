Maroc : la croissance économique stabilisée à fin 2025 grâce aux services

Par LeSiteinfo avec MAP

L’activité économique au Maroc aurait conservé son orientation favorable, affichant une croissance de 4% au quatrième trimestre 2025, stimulée principalement par la solidité des moteurs internes, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La demande des entreprises serait restée soutenue, notamment dans les services, portée par l’amélioration des résultats financiers des entreprises et par des conditions de financement toujours propices à l’investissement productif, indique dans un point de conjoncture faisant état de la situation des principaux indicateurs économiques observés au T3-2025 et estimés pour le T4-2025, et relatant les prévisions pour le T1-2026.

Les dépenses publiques en infrastructures se seraient, également, poursuivies, appuyant une hausse de l’investissement de 11,2% au quatrième trimestre 2025, précise la même source, ajoutant que la consommation des ménages aurait poursuivi son amélioration au rythme de 3,8% au cours de la même période, à la faveur du maintien des mesures budgétaires relatives au pouvoir d’achat, à la progression des salaires nominaux et à l’atténuation des tensions inflationnistes.

Le HCP souligne également que l’économie nationale aurait continué de subir les effets d’une décélération prononcée de la demande extérieure adressée aux branches secondaires au T4-2025. Ce mouvement aurait, toutefois, été partiellement compensé par la bonne tenue des exportations de services, impulsée par l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

L’accroissement des dépenses des visiteurs aurait dopé l’activité des secteurs de l’hébergement, de la restauration, du transport et des services récréatifs.

Dans l’ensemble, le volume des exportations nationales de biens et services aurait progressé de 5,3%, après +8,2% le trimestre précédent.

Parallèlement, les importations auraient connu un sensible mouvement de modération, ayant permis de limiter l’effet contraignant du commerce extérieur sur la croissance économique à -3,3 points, au lieu -4,3 points au troisième trimestre.