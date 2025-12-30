La Bourse de Casablanca débute en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mardi, son indice principal, le MASI, gagnant 1,13% à 18.594,01 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 1,16% à 1.468,66 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,85% à 1.241,09 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,97% à 1.836,72 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un repli de 0,49%