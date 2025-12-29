La Bourse de Casablanca finit en grise mine ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en grise mine lundi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,49% à 18.386,49 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,54% à 1.451,81 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a progressait de 0,3% à 1.230,66 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a cédé 0,16% à 1.819,11 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index a pris 0,11% à 17.042,42 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a baissé de 0,19% à 15.625,78 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-3,69%), « Industrie agricole » (-2,78%) et « Participation et promotion immobilières » (-2,59%) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les indices « Sociétés de placement immobilier » (+8,11%), « Santé » (+2,19%) et « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (+1,31%) ont affiché les plus fortes hausses.

Les échanges ont atteint plus de 1,32 milliard de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central (Actions) et dominés par les transactions sur SGTM (699,52 millions de dirhams -MDH-), Crédit du Maroc (201,34 MDH) et Crédit Immobilier et Hôtelier (157,51 MDH).

La capitalisation boursière s’est, quant à elle, établie à 1.015,15 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Stokvis Nord Afrique (-7,4% à 96,3 DH), SGTM (-6,15% à 760 DH), TGCC (-4,79% à 895 DH), Involys (-4,79% à 199,95 DH) et Stroc Industrie (-4,21% à 250 DH) ont accusé les replis les plus marqués.

À l’inverse, Aradei Capital (+9,96% à 435,45 DH), Eqdom (+9,17% à 1.310 DH), Salafin (+5,99% à 557 DH), Rebab Company (+5,95% à 111,25 DH) et Disty Technologies (+4,79% à 350 DH) ont affiché les meilleures performances.

S.L.