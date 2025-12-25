Jalal Benchekroun : “Notre stratégie repose sur l’anticipation des risques, l’adaptation de nos offres et l’optimisation de nos processus d’indemnisation”

Jalal Benchekroun

Directeur général d’AtlantaSanad Assurance

À l’heure où les usages digitaux transforment en profondeur le rapport des assurés à leur compagnie, où les cyber-menaces et les risques climatiques redéfinissent les priorités de protection, et où l’inclusion devient un enjeu structurant du secteur, AtlantaSanad Assurance affine sa stratégie. Dans cet entretien, Jalal Benchekroun, directeur général de la compagnie, détaille les leviers activés pour répondre aux attentes d’assurés ultra-connectés, renforcer la résilience des entreprises et des particuliers face aux nouveaux risques, et rendre l’assurance plus accessible sur l’ensemble du territoire. Digitalisation des parcours, innovation responsable, partenariats avec les insurtech, prévention des risques environnementaux et évolution du cadre réglementaire : le dirigeant livre sa vision d’un assureur à la fois performant, inclusif et aligné sur les mutations tant économiques que technologiques du Maroc.

Comment répondez-vous aux nouvelles attentes en matière de rapidité, personnalisation et services digitaux des assurés ultra-connectés ?

Chez AtlantaSanad, nous accompagnons l’évolution des usages de nos assurés en plaçant le digital au service de la relation humaine, et non l’inverse. Les assurés ultra-connectés attendent à la fois de la rapidité, de la simplicité et une expérience personnalisée : c’est précisément sur ces leviers que nous concentrons nos efforts.

Nous avons engagé une modernisation continue de nos parcours digitaux afin de permettre à nos clients d’interagir avec nous de manière fluide, rapide et sécurisée, que ce soit pour la consultation de leurs contrats, les demandes de services ou le suivi des sinistres. Cette approche omnicanale garantit une continuité d’expérience entre le digital et nos réseaux de distribution.

Cette vision s’est traduite concrètement par le déploiement de solutions digitales innovantes au service des assurés. AtlantaSanad Assurance a, notamment, mis en place un service d’expertise automobile digitalisée, permettant d’évaluer les sinistres sans rendez-vous ni déplacement, avec un remboursement engagé en moins d’une heure.

La compagnie a également développé un chatbot, facilitant l’accès à des services clés tels que les devis, les déclarations ou le suivi des sinistres sur plusieurs branches d’assurance. Plus récemment, AtlantaSanad a enrichi son écosystème digital avec le lancement d’Assia, sa nouvelle assistante intelligente, conçue pour offrir une expérience client fluide, personnalisée et accessible en temps réel tout au long du parcours assuré.

La personnalisation est également un axe fort de notre stratégie. Grâce à une meilleure connaissance client, AtlantaSanad développe des offres et des services adaptés aux besoins spécifiques de chaque profil, tout en respectant les plus hauts standards de protection des données.

Enfin, nous enrichissons progressivement notre proposition avec des services digitaux à valeur ajoutée, notamment en matière de prévention, d’accompagnement et de conseil. Notre ambition est d’apporter des solutions utiles, accessibles et pertinentes tout en renforçant une relation durable fondée sur la confiance, la proximité et l’innovation responsable.

Quelles stratégies innovantes déployez-vous pour protéger vos assurés contre les cyber-risques et catastrophes ?

Face à la montée des cyber-risques et à la multiplication des catastrophes naturelles, AtlantaSanad a fait le choix d’une approche qui allie performance économique, innovation et responsabilité.

Sur ce volet, nous avons développé des solutions dédiées, notamment pour les entreprises et les PME, lesquelles combinent couverture d’assurance, prévention et accompagnement opérationnel. Cette approche permet à nos assurés de sécuriser leur activité, de limiter les pertes financières et de renforcer leur résilience face à des menaces de plus en plus sophistiquées, tout en contribuant à un environnement numérique plus sûr.

Concernant les catastrophes naturelles, notre stratégie repose sur l’anticipation des risques, l’adaptation de nos offres et l’optimisation de nos processus d’indemnisation. En intégrant des outils digitaux et des dispositifs de gestion plus agiles, nous sommes en mesure d’intervenir rapidement et efficacement, ce qui est essentiel pour la continuité économique des assurés et la stabilité des territoires touchés.

Enfin, pour AtlantaSanad, la responsabilité sociétale est indissociable de la création de valeur. En investissant dans la prévention, la sensibilisation et des solutions durables, nous renforçons à la fois la protection de nos assurés et la solidité de notre modèle, avec l’ambition d’être un assureur responsable, utile et performant sur le long terme.

Quelles solutions proposez-vous pour accompagner entreprises et particuliers face aux risques environnementaux ?

Le changement climatique accentue les risques environnementaux et impacte directement les entreprises comme les particuliers. Face à ces enjeux, AtlantaSanad déploie des solutions qui combinent protection, prévention et accompagnement dans la durée.

Pour les entreprises, nous proposons des couvertures adaptées aux risques climatiques et environnementaux, intégrées dans une approche globale de gestion des risques. Au-delà de l’assurance, nous accompagnons nos clients dans l’identification de leurs vulnérabilités, la continuité d’activité et la réduction de l’impact financier des événements climatiques, afin de renforcer leur résilience et la pérennité de leurs activités.

Pour les particuliers, nos solutions visent à protéger le patrimoine et à sécuriser le quotidien face aux aléas climatiques, tout en simplifiant les parcours et l’indemnisation en cas de sinistre. La rapidité de prise en charge est un levier clé pour limiter les conséquences économiques et sociales des événements environnementaux.

Enfin, AtlantaSanad inscrit son action dans une démarche responsable, en mettant l’accent sur la prévention, la sensibilisation et l’adaptation. En tant qu’assureur, nous avons un rôle structurant à jouer pour accompagner la transition, encourager des comportements plus responsables et contribuer à une gestion plus durable des risques environnementaux, au bénéfice de l’ensemble de l’écosystème.

Comment vos offres contribuent-elles à rendre l’assurance accessible à tous ?

L’inclusion et l’accessibilité sont au cœur de la mission d’AtlantaSanad, en tant qu’acteur engagé dans la protection sociale et économique. Notre objectif est de permettre au plus grand nombre d’accéder à une assurance utile, adaptée et durable, quel que soit son profil ou sa situation.

Nous développons des offres pensées pour répondre aux réalités du marché marocain, avec des produits accessibles, des garanties modulables et des parcours simplifiés, notamment pour les particuliers, les travailleurs indépendants et les petites structures. Cette approche contribue à renforcer la protection des populations parfois insuffisamment couvertes et à réduire les inégalités face aux risques.

Parallèlement, AtlantaSanad poursuit un développement soutenu de son réseau de distribution, combiné à un élargissement continu de son portefeuille d’offres afin de répondre aux besoins de toutes les cibles et de tous les budgets. Cette stratégie se traduit par le déploiement de solutions adaptées telles qu’Auto+ RAHA, une offre complète et accessible à tous, proposée à partir de 200 dirhams. En collaboration avec la CNRA, la compagnie commercialise également une gamme d’assurances inclusives à travers le large réseau de Barid Cash, favorisant l’accès à la protection assurantielle sur l’ensemble du territoire.

AtlantaSanad s’appuie également sur un maillage territorial de proximité, complété par des solutions digitales, afin d’aller à la rencontre des assurés et de faciliter l’accès à l’information, au conseil et aux services d’assurance. Cette combinaison du digital et de l’humain est essentielle pour instaurer la confiance et accompagner durablement nos clients.

Enfin, notre engagement en faveur de l’inclusion s’inscrit dans une démarche de création de valeur sociale. En élargissant l’accès à l’assurance et en renforçant la culture de la prévention, AtlantaSanad contribue à la stabilité économique, à la protection des familles et au développement d’un écosystème plus résilient et solidaire.

Quelle place accordez-vous aux startups dans votre stratégie ? Collaboration, intégration… ?

Les insurtech occupent une place stratégique dans la transformation du secteur, et AtlantaSanad les intègre pleinement dans une logique d’open innovation et de co-création. Nous considérons les startups non pas comme des acteurs périphériques, mais comme des partenaires capables d’apporter de nouvelles expertises, des usages innovants et une agilité complémentaire à celle d’un assureur établi.

Nous portons une attention particulière à l’écosystème marocain et aux startups locales, avec lesquelles nous collaborons pour développer des solutions concrètes adaptées aux réalités du marché : digitalisation des parcours, amélioration de l’expérience client, prévention, gestion des risques ou services à valeur ajoutée. Ces partenariats favorisent l’émergence d’innovations utiles et créatrices de valeur, tant pour les assurés que pour l’économie locale.

L’intégration des solutions insurtech s’inscrit dans une vision long terme. Elle se fait de manière progressive et structurée, en tenant compte des exigences réglementaires, de la sécurité des données et de la robustesse opérationnelle. L’objectif est de transformer l’innovation en levier durable de performance et de différenciation.

Enfin, à travers cette approche collaborative, AtlantaSanad contribue à faire évoluer le métier d’assureur vers un rôle élargi : celui d’un orchestrateur de solutions, capable de fédérer un écosystème d’acteurs au service d’une assurance plus innovante, plus inclusive et mieux adaptée aux usages de demain.

Sur quels sujets la législation/réglementation doit-elle évoluer en priorité pour permettre un développement rapide de nouveaux produits d’assurance adaptés aux actualités technologiques, climatiques et autres, du pays ?

Chez AtlantaSanad, nous considérons que l’évolution de la réglementation est un levier clé pour permettre le développement rapide de produits d’assurance adaptés aux enjeux technologiques et climatiques du pays. Pour être pleinement efficace, cette évolution doit permettre l’exploitation des données et de l’intelligence artificielle : pour concevoir des produits personnalisés, modulables et réactifs, capables de répondre aux besoins réels des assurés ultra-connectés, tout en garantissant la protection et la confidentialité des informations.

Cette évolution doit également permettre des mécanismes de couverture flexibles pour les risques climatiques et catastrophes naturelles : afin de mieux anticiper et limiter l’impact des événements extrêmes sur les entreprises et les particuliers tout en encourageant la résilience à long terme.

Elle doit aussi faciliter la digitalisation des parcours et la simplification des formalités : en facilitant la souscription, le paiement et la gestion des contrats de manière digitale et sécurisée, pour rendre l’assurance plus accessible et réactive.

Elle doit, en outre, permettre l’inclusion et le développement de produits accessibles : micro-assurance, solutions modulables ou adaptées aux populations mal couvertes, pour élargir l’accès à l’assurance et renforcer la protection sociale.

Elle doit, enfin, permettre des dispositifs d’expérimentation encadrée et de collaboration avec les startups : pour tester rapidement de nouveaux produits ou services innovants tout en sécurisant les assurés et en stimulant l’innovation dans le secteur. En combinant ces axes, le marché marocain pourrait accélérer la création de produits modernes, responsables et utiles, répondant aux enjeux technologiques, climatiques et sociaux. Pour AtlantaSanad, c’est l’opportunité de transformer l’innovation en valeur concrète, au service de la protection et de la résilience de nos clients, tout en contribuant à un secteur plus solide et plus inclusif.

Abdelhafid Marzak / Les Inspirations ÉCO